Carlos Marín: “Obviamente que quiero seguir en el Córdoba CF”

Uno de los pilares fundamentales de la plantilla, más si cabe si se tiene en cuenta la labor que ha ido ejerciendo durante la presente temporada en encuentros clave. Carlos Marín ha ido consolidándose en el vestuario blanquiverde desde su llegada. Un ascenso a Primera RFEF en su haber y siendo el mejor portero en cuanto a números se refiere del tercer escalón del fútbol español le ha valido para ser un guardameta que perfectamente podría dar el salto a la categoría profesional este verano. Sin embargo, su objetivo está claro: quedarse en el Córdoba CF para ir de la mano a Segunda División esta misma campaña regular.

Así lo ha confirmado él mismo en una comparecencia ante los medios de comunicación, aunque él ha preferido desmarcarse de la posible renovación, estando totalmente focalizado en lo que ocurre día tras día. “Obviamente mi objetivo es ascender con el Córdoba, eso para mí es lo más importante, la renovación ahora mismo no es lo primordial, pero estoy tranquilo porque eso se hará”, aunque él se ve la campaña próxima de blanquiverde. “Por supuesto que yo quiero seguir aquí, obviamente que quiero seguir y consiguiendo el objetivo que es para el club y para mí y para todos mis compañeros que es ascendiendo obviamente. Claro que me veo, estoy cercano a la cifra de los 100 partidos también en el club, es algo que me hace especial ilusión y obviamente el primer día que llegué venía obviamente para hacer algo grande. Conseguir aquí el segundo ascenso sería algo increíble y ese es mi objetivo”, ha explicado.

Aun así, el ascenso directo está complicado, después de que el Castellón roce “la excelencia” y que el Córdoba CF esté al acecho, en busca de un tropiezo que, si no llega, la entidad blanquiverde seguirá buscando la promoción “por la vía que sea”. “Es cierto que nos hemos puesto en una posición que tenemos que mirar hacia delante y, obviamente, queremos pelear por ese primer puesto, es algo lógico, no lo vamos a esconder, pero sí que es verdad que al final no dependemos de nosotros. Hay un equipo por delante que marca la línea y, bueno, todo lo que sea sacar ventaja al tercer y al cuarto clasificado, pues, obviamente, eso también luego en un posible play off, pues, te puede dar mucho”.

En relación a una posible mala racha en cuanto a juego, Carlos Marín prefiere descartarla, asumiendo que todo el mundo está “sufriendo” también para ganar sus partidos. “Las segundas vueltas son complicadas, pero para mí lo importante es que el equipo, aún no estando bien, porque en muchas fases de estos últimos partidos no hemos estado bien, pero el equipo si no puede ganar, empata y gana partidos fuera de casa. Yo creo que la dinámica es muy positiva y yo creo que el equipo está haciendo un trabajo enorme. Ahora mismo es muy difícil sumar puntos y el equipo jornada tras jornada sigue sumando, o sea que yo creo que es muy a valorar”. Además, sus fallos no le han perjudicado mentalmente porque los de su alrededor confían en su trabajo, por lo que está “tranquilo” en ese aspecto.

Por otro lado, para mantener la dinámica positiva hay que doblegar al Alcoyano, un rival duro a pesar de su situación en la tabla. “Esperará a que nos equivoquemos, no sé si se meterán atrás, si plantearán un partido de presionarnos alto, no sabemos, aún no hemos estudiado al rival, pero espero un partido duro como todos los que están siendo hasta ahora. Tendremos que cometer los mínimos errores posibles y cerrar nuestra portería y así seguro que estaremos más cerca de ganar”, ha culminado.