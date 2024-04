El Córdoba CF, a por la certificación matemática del 'play off'

El objetivo del Córdoba CF es estar la próxima temporada en Segunda División, de eso no cabe duda. En ello se centran todos los esfuerzos y en ese punto se concentran todas las miras del conjunto califal. Y, para lograr el tan ansiado ascenso, como es sabido por todos, existen dos vías: quedar campeón del grupo, o lograr vencer en los play offs de ascenso. Pues bien, el club blanquiverde está a tan solo un paso de asegurarse su presencia en los mencionados play offs, que, sin lugar a dudas, rebajaría la tensión de la plantilla y podría permitir centrar todos los objetivos en alcanzar ese primer puesto que da el ascenso de manera directa.

Y es que, a falta de 7 partidos para el final de temporada, restan un total de 21 puntos en juego. Con ese dato por un lado, llega el momento de acudir a la clasificación. El Córdoba CF se encuentra actualmente en segunda posición, con un total de 64 puntos. Contando con que clasifican a las eliminatorias de ascenso los cuatro equipos comprendidos entre la segunda y la quinta plaza, el combinado califal debe de mirar la puntuación que ostenta actualmente el Recreativo de Huelva, sexto clasificado. Con 49 puntos para los onubenses, el club califal tiene actualmente un colchón de 15 puntos con respecto a ellos.

Pues teniendo en cuenta todo ello, el Córdoba CF podría asegurar su presencia en el play off esta misma semana, siempre y cuando se den los resultados oportunos. Por un lado, claro está, los blanquiverdes deberán de sumar los tres puntos ante el Alcoyano. Por otro lado, para lograr esa clasificación matemática, el Recreativo de Huelva debe de caer derrotado en su duelo en el Nuevo Colombino ante el Real Madrid Castilla. Pero no sirven solo esos dos condicionantes, sino que también hay que introducir la variable de un Real Murcia que, en séptima posición con 47 puntos, no podrá vencer en su partido ante la UD Melilla.

Así, si el Córdoba CF ganase, el Recreativo de Huelva perdiese, y el Real Murcia empatase o cayese derrotado, la presencia de la escuadra dirigida por Iván Ania en el play off estaría asegurada puesto que, con 18 partidos por disputarse, los blanquiverdes aventajarían al Recreativo de Huelva, precisamente, en 18 puntos. Y, si acudimos a los resultados particulares entre ambos conjuntos, el goal average particular cae a favor de los blanquiverdes gracias a la victoria por 1-0 obtenida en El Arcángel.

Además, el objetivo es doble para los blanquiverdes, ya que también podrían asegurar su presencia en la Copa del Rey de cara a la próxima temporada. Cabe recordar lo ocurrido la pasada temporada, donde el descalabro blanquiverde en la segunda vuelta dejó al equipo en novena posición. Esto provocó que, por primera vez en 25 años, el Córdoba CF no participase en el 'torneo del KO', puesto que la RFEF estipula un tope de 10 equipos -los 5 mejores de cada grupo- para la participación en la Copa del Rey. Así, si el club blanquiverde lograse asegurar esa quinta plaza, tendría su presencia asegurada en el mencionado trofeo la próxima temporada.

Pero lo realmente importante es que el equipo blanquiverde podría lograr el primer objetivo de la temporada, que no es otro que el de asegurar su presencia en la lucha por el ascenso, evitando un posible descalabro como el presenciado en la temporada previa. Una vez obtenida esa certificación matemática -que actualmente ya es virtual, pero aún no matemática-, el siguiente objetivo sería tratar de reducir esos cinco puntos que distancian al Córdoba CF del CD Castellón, con la intención de lograr el ascenso directo. Y, si finalmente este no fuese posible, tratar de asegurar esa segunda posición que ostentan en la actualidad y llegar en la mejor forma posible a las eliminatorias de ascenso para, después de una larga travesía por el desierto, volver a tocar las mieles del fútbol profesional a finales del mes de junio.