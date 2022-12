Carlos Marín y una noche perfecta en El Arcángel

Uno de esos partidos que son más de tres puntos y donde, más allá de lo deportivo, la moral se ve fortalecida justo antes del parón navideño. Es más que conocido por todo el seguidor a esta categoría que el Córdoba CF se está marcando una temporada de ensueño, logrando ser el mejor local y el mejor visitante de todo el tercer escalón del fútbol español merced a una gran pólvora ofensiva, aunque, en los últimos duelos, esto no es lo más importante, ya que Carlos Marín se ha erigido como el principal protagonista en los choques frente al Deportivo de La Coruña y Pontevedra CF. Al término del partido ante el conjunto pontevedrés, el guardameta almeriense compareció ante los medios de comunicación y admitió estar en un grandísimo momento de forma a nivel personal.

En primera instancia, el arquero del Córdoba CF explicó que el duelo frente al Pontevedra CF se puso “muy feo” por la expulsión y era consciente que, cuando Gudelj encaró el túnel de vestuarios, iban a tener “faena”. “Es cierto que sí que esa parada ha sido vital, de estar concentrado y de actuar muy rápido. Estoy muy contento de ayudar al equipo porque ha sido vital mantener la portería a cero. Han sido tres puntazos que hemos disfrutado con nuestra gente, ha sido una fiesta y es un paso más que damos hacia el objetivo”, añadió un Carlos Marín que realizó una parada prácticamente imposible en la segunda parte y que permitió a los blanquiverdes sumar tres puntos de oro. “Esa parada es de creer que es posible. Al final, mentalmente me encuentro a un nivel excepcional. Trabajo a diario para ello y simplemente he creído, he ido con todo y he tenido la suerte de pararla”.

Por otro lado, Marín sabe que su papel en los últimos partidos es crucial y así lo ha hecho saber en su comparecencia tras el encuentro disputado durante la noche del miércoles. “Hoy mi desempeño ha sido vital. El partido de Coruña también sacamos un punto cuando ellos tuvieron varias ocasiones bastante claras y es para lo que yo trabajo: para cuando lleguen las ocasiones, solventarlas de la mejor manera. Siento que estoy pasando por un gran momento, que lo estoy aprovechando y estoy muy feliz de darle puntos al equipo y de seguir haciendo actuaciones en un club como el Córdoba. Quiero seguir creciendo”.

Entretanto, el técnico Germán Crespo afirmó con anterioridad que ese tipo de triunfos son de seis puntos y no de tres y Carlos Marín ha querido seguir en esta misma línea. “Días como hoy y victorias como las de hoy son de equipo grande. Queda muchísimo por delante, pero eso se palpa en el ambiente. Cuando nosotros no estamos bien y a pesar de eso sacamos los partidos, como el día del Badajoz que en la primera parte nos superan y tenemos la tranquilidad y la pausa para ganar el partido. Hoy se nos pone cuesta arriba, una expulsión temprana y al final conseguimos sacar los tres puntos. Si hacemos eso en los partidos malos y cuando estamos bien somos muy solventes pues al final estamos destinados a estar arriba. Tenemos que ir partido a partido para estar al final de temporada en lo más alto”, culminó.