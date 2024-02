Bellido tiende la mano al Córdoba CF para su “ambicioso” proyecto en El Arcángel

No solo de actualidad ha estado cargada la rueda de prensa de José María Bellido en relación al pliego de cesión de El Arcángel que la Junta de Gobierno Local tiene previsto aprobar el próximo lunes, y que supondría la regularización del uso deportivo de dicha instalación por parte del Córdoba CF tras tres décadas en situación de precario. Y es que el propio edil también ha hablado sobre el futuro de dicho recinto, de nuevo en referencia al megaproyecto que tienen en mente los gestores del club blanquiverde, uno que supondría no solo la remodelación del estadio, sino también sus zonas aledañas. De hecho, ya en su día se avanzó que dicho proyecto está presupuestado en unos 125 millones de euros y prevé intervenir en todo el entorno. Es más, la Tribuna no se tiraría, como se prevé, sino que se remodelaría respetando la grada actual, además de la construcción de diversas zonas de ocio que obligarían al traslado de la Feria.

Sea como sea, el primer edil ya aseguró que no hay intención de que se traslade de El Arenal dicha festividad, y que la intención del Consistorio es ceder únicamente la parcela correspondiente al estadio. De momento, el nuevo pliego recoge tan solo las partes de uso deportivo, por lo que no se incluyen las oficinas municipales. Con todo, Bellido ha tendido la mano igualmente a los gestores del Córdoba CF para que avancen en ese “ambicioso” proyecto entorno al coliseo ribereño. Además, puntualizó que con dicha cesión se podrán dar otros “usos compatibles con el uso deportivo”, con es el caso de la celebración de conciertos.

Respecto a ese proyecto de futuro, el alcalde ha precisado que es una iniciativa que tiene el club en paralelo y que lleva preparado durante “el último año”, una “iniciativa urbanística”, que, en caso de salir adelante, “deberá presentarla por registro, la Gerencia de Urbanismo y nosotros la estudiaremos para ver si es posible llevarla a cabo”, aunque puntualiza que “sería un proyecto mucho más ambicioso y también, evidentemente, mucho más largo en el tiempo, porque una iniciativa urbanística tiene que ser estudiada, establecer las modificaciones pertinentes que dijeran los responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo, técnicos y políticos, y luego volver a sacarla a un concurso público, porque el hecho de que alguien presente una iniciativa urbanística, no quita que, aunque tenga una prioridad, por así decirlo, en el futuro concurso en el que establece la ley, evidentemente requiere de un nuevo concurso público, pero es una operación mucho más ambiciosa, con trámites urbanísticos que seguramente implicarán modificaciones puntuales del actual plan”.

Por tanto, se trata de un camino “más largo”, pero “si decide emprenderlo el Córdoba CF, nosotros estaremos encantados de recorrer ese camino juntos”, volviendo a hacer hincapié en que, a corto plazo, lo que se necesita es regularizar la situación deportiva dentro de El Arcángel, que es lo que ya se pondrá sobre la mesa a partir de la próxima semana.