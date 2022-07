Bellido, sobre la cesión de El Arcángel: “Si nada se tuerce, en unos meses vamos a tener una concesión”

Avanza despacio, pero sin pausa el que puede ser otro paso fundamental en el crecimiento institucional del Córdoba CF en los próximos años. Además de lo deportivo, que es el gran foco sobre el que se centran los esfuerzos de la actual directiva, otro gran reto para los gestores es el de conseguir finalmente la cesión de El Arcángel, una que permitiría otorgar una regularidad a la propia entidad con respecto al recinto ribereño, y poner fin, además, a la situación precaria que se lleva arrastrando desde hace años. En este sentido, tal y como ya informó en su día CORDÓPOLIS, el propósito del Ayuntamiento de Córdoba pasa por una cesión del estadio por 40 años, y este mes de julio puede ser clave para dicha maniobra.

El Ayuntamiento propone ceder El Arcángel por 40 años con la condición de terminar la Tribuna

En efecto, así lo ha reconocido el propio alcalde de Córdoba, José María Bellido, quien ha expuesto que en el mes de junio dejaron “el expediente en los servicios administrativos que tienen que tramitarlo”, por lo que ha tenido que superar tres procesos. “Primero fue contratación (ya pasó esa fase), después fue asesoría jurídica (que ya la ha pasado este mismo jueves con un informe favorable) y ahora está en la última fase, que es pendiente de fiscalización por parte de Intervención General de Fondos”, lo cual, según el edil, “es un órgano independiente” y no puede “dar un plazo exacto” pues los ritmos no dependen de él.

“Tengo que ser muy respetuoso con esa independencia y con el ritmo que lleven” y, aunque puede “pedirles que lo agilicen”, no así que lo tengan “para una fecha en concreto”. Sea como sea, ha subrayado que “lo normal y lo habitual si se cumplen los tiempos es que en este mes de julio esté todo listo para ser aprobado por la Junta de Gobierno Local”. Igualmente, ha vuelto a hacer hincapié en que no puede dar “una fecha exacta”, puesto que estaría “sometiendo a una presión añadida a este organismo”, pero asegura que van a dar “una solución muy buena”. En concreto, una que “regularice la situación que ahora mismo está en un vació administrativo. El Córdoba CF lleva allí toda la vida, con una situación precaria y queremos que ahora exista una concesión. Esta posibilidad está abierta a todo el mundo, lo que pasa es que el sentido común indica que un estadio de fútbol al que le va a interesar es a un club de fútbol. Lo normal es que se presente a esta licitación el Córdoba CF, aunque no está cerrada a nadie”, ha asegurado.

Por último, Bellido ha recalcado que la idea no solo pasa porque “se regularice la situación”, sino que también para que “se financie el estadio”. “Queremos que se termine la Tribuna y Fondo Sur y eso se recoge en el pliego. Si nada se tuerce, en unos meses vamos a tener una concesión y una fecha para la finalización del estadio. Merece la pena no perder la paciencia y no meter la pata a la hora de saltarse pasos que son obligatorios. Lo que les puedo garantizar es que se va a quedar resuelto este tema”, ha apostillado.