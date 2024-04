El Arcángel quiere recordar a su pasado

Uno de los aspectos más controvertidos a lo largo de la presente temporada, y es que muchos opinan que la afición no ha estado a la altura del rendimiento deportivo del primer equipo blanquiverde. Esto puede tener muchos matices, pero lo que es cierto es que desde 2018 no se ha visto un lleno en El Arcángel. ¿Los motivos? Muchos: unos resultados deplorables, la pandemia, una situación insostenible en las oficinas del club o simplemente un desarraigo provocado por la inacción del conjunto califal. Sin embargo, esta temporada puede que cambie esa tendencia y la hinchada cordobesista tiene una oportunidad clave desde este mismo domingo cuando reciba al Málaga CF en el recinto cordobés.

Y es que los llenos en El Arcángel desde su última remodelación en 2011 se pueden contar con los dedos de una mano, comenzando por aquel duelo en la Copa del Rey ante el FC Barcelona que dejó boquiabierta a la sociedad global después de un himno en el minuto 54 increíble. Muchos catalogaron la afición cordobesista como una de las mejores de España, incluso los propios jugadores del conjunto blaugrana. En este choque celebrado en 2012 fue el inicio de un incremento en la hinchada blanquiverde hasta que en 2014 llegó el año donde el Córdoba CF tocó el cielo en Las Tendillas.

En una campaña donde la irregularidad en cuanto a resultados se refiere fue la protagonista, el conjunto blanquiverde logró una racha increíble en las últimas diez jornadas con la opción de asegurar el play off en El Arcángel ante el RCD Mallorca. La fiebre califal se hizo latente y la afición gastó todas las entradas disponibles en apenas tres días, liberando, incluso, los asientos de los abonados que no podían estar presentes en la instalación cordobesa. Esto provocó que la cifra de espectadores superase los 20.000 para llevar a los del Chapi Ferrer a una promoción que fue mágica. A pesar de que este número de asistentes no fue lo esperado frente al Real Murcia, la final del play off frente a Las Palmas también atrajo a un grandísimo público que registró el tercer lleno del recinto ribereño desde 2011.

Con el ascenso a Primera División incluido, el Real Madrid llegó a un El Arcángel a rebosar, sin ningún asiento libre. De hecho, la propia web de LaLiga resalta como únicos partidos que consiguieron esta imagen en el coliseo ribereño en el duelo frente al cuadro merengue y ante el FC Barcelona en Copa del Rey, tal y como refleja en un artículo subido al 2015, pero tal y como te concreta Cordópolis no fueron los únicos. Aun así, hay más desde el paso efímero del Córdoba CF por la máxima categoría del fútbol profesional.

El periodista Paco Merino escribió un artículo en este mismo periódico donde resaltaba que, a pesar de que el Córdoba CF colgaba el cartel de “localidades agotadas” no conseguía llenar El Arcángel debido a los compromisos publicitarios y a que los abonados no terminaban de acudir al estadio en la temporada 2017-18. Sin embargo, la liberación del carnet hizo que este aspecto mejorase con las jornadas, pero no fue hasta la última cita donde se certificó la permanencia matemática en Segunda División frente al Sporting de Gijón donde el recinto califal superó los 20.000 espectadores.

En cambio, la actualidad es muy diferente a lo que pudo ser el club en un pasado. El Córdoba CF compite en la tercera máxima categoría del fútbol nacional y tiene la oportunidad de llenar El Arcángel ante el Málaga CF. La entidad blanquiverde colgó el típico cartel de “Sold Out” para recibir al cuadro malaguista este mismo domingo en busca de consolidar más aún la segunda plaza en el Grupo II de Primera RFEF. El recinto califal quiere ser lo que era, rememorar su pasado, dar un primer paso y ser partícipe de una victoria capital para los de Iván Ania en busca de retornar a la división profesional.

Las peñas del Córdoba CF quieren alcanzar el lleno blanquiverde

Uno de los movimientos más importantes para alcanzar la unión de su afición es la reunificación de su movimiento peñístico. La oficialidad de sus peñas era un debe del Córdoba CF y lo consiguió en los últimos meses, logrando que este sector de su hinchada se sintiese escuchado. Gracias a esto, los diferentes grupos se han manifestado durante la mañana de este jueves y han animado al cordobesismo a llenar El Arcángel de camisetas blanquiverdes. “El equipo nos necesita en un momento clave de la temporada, que se note nuestro aliento para llevarlos en volandas hacia la victoria”.