El Arcángel, casi infalible ante rivales clave

La ilusión va aumentando con el paso de los días, y también el nerviosismo. Seguramente no haya otro asunto del que se esté hablando más durante esta semana en Córdoba, que el que atañe al Córdoba CF, que se juega el ascenso Segunda División este próximo domingo a partir de las 21:00 en El Arcángel frente al FC Barcelona, en el choque de vuelta de la final del play off. Todo o nada. Ahora sí que sí, pues no habrá más oportunidades por delante para ninguno de los dos conjuntos. Solo uno de ellos saldrá victorioso del choque en el feudo blanquiverde, y lo cierto es que el cuadro de Iván Ania parte con cierta ventaja sobre su adversario, dado que le valen dos de los tres resultados posibles en el partido, que se podría alargar con prórroga, pero nunca con tanda de penaltis. Así, el factor cancha puede ser determinante y eso lo querrán aprovechar los cordobeses.

En efecto, habrá lleno absoluto para el partido y el objetivo es superar la marca de los 21.245 espectadores que estuvieron presentes en el choque ante la Ponferradina de semifinales. Todo hace indicar que así será, por lo que el feudo cordobesista puede convertirse en un auténtico infierno para el filial azulgrana. Un recurso determinante en el devenir presente del Córdoba CF, que prácticamente nunca ha fallado como local en los duelos directos de arriba. Comenzando por el más reciente, los de Ania vencieron por 2-1 ante el equipo de Ponferrada, que había sido quinto del Grupo I.

Y entre los rivales de su mismo grupo, lo cierto es que el balance es realmente positivo. A excepción de la derrota frente a la UD Ibiza (2-3) en la primera jornada, que coincidió con el tramo más negativo del Córdoba en esta 2023-24, ya nunca más perdió como local ante entidades con las que se estaba jugando una plaza de ascenso directo o de play off. Se cuentan por victorias los encuentros frente al Recreativo de Huelva (1-0), Antequera CF (3-0), Castellón (2-0) y Málaga CF (1-0). Asimismo, como se puede comprobar, con un balance de siete goles a favor y ninguno en contra. Efectividad absoluta.

Igualmente, el resto de rivales con aspiraciones de play off que también pasaron por El Arcángel fueron la AD Ceuta y el Real Murcia, y ambos también se dejaron puntos por el camino, aunque con empate en ambos casos. 3-3 fue el resultado cosechado por los de Ania ante el equipo ceutí, mientras que no hubo goles en el enfrentamiento ante un Real Murcia que jugó encerrado en su campo de principio a fin.

En definitiva, una estadísitica que deja cinco triunfos, dos empates y tan solo una derrota en el feudo califa este curso ante adversarios que, o bien han logrado una plaza de play off o ascenso directo, o han tenido serias opciones de ello hasta el final, además del citado enfrentamiento de semifinales. Y salvo el del Ibiza, todos los resultados les valdrían a los de Iván Ania para conseguir su objetivo final. En un estadio casi infalible.