Fernández Monterrubio, CEO del Córdoba CF: “Soy optimista y tengo plena confianza en el equipo”

Una semana ilusionante por todo lo que supone. Y es que los nervios están a flor de piel de la hinchada y todos los seguidores a un Córdoba CF que siguen esperando a que los días pasen para que el domingo llegue lo antes posible. Mientras tanto, la semana debe transcurrir con total normalidad y el Ayuntamiento de Córdoba ha acogido una comparecencia de previa para analizar el rendimiento del Aula Blanquiverde. Aun así, el protagonista nuevamente Antonio Fernández Monterrubio, CEO de un club califal que ha vuelto a analizar la actualidad, explicando que no quiere hablar sobre los posibles escenarios sobre un posible ascenso, pero que todo ya está “previsto”.

Asimismo y antes de entrar en el rendimiento deportivo, el consejero-delegado se ha mostrado molesto con los datos filtrados sobre la oferta para hacerse con la concesión de El Arcángel, ya que “son datos confidenciales del club” y que este “tiene que explicar cuando crea oportuno”. Hay gente que no debería tener algunos datos y eso llega a los medios de comunicación. Entonces, no me ha gustado nada. Cuando toque hacer un balance económico e institucional pues comentaré estos datos. Cuando algo no me gusta o no me parece adecuado pues lo digo“.

Aun así y lo que realmente importa es lo que pase este domingo, con el posible ascenso en el horizonte, para lo que Monterrubio está “optimista” con “confianza ciega” en los de Ania. “Se puede confiar en este equipo. Hemos tenido algunos golpes y ha reaccionado muy bien. Nadie nos ha regalado nada. Estamos a un partido. Los jugadores son conscientes. Teníamos que transmitirles de que es una oportunidad única para todos. Tenemos la oportunidad de conseguir este ascenso en casa y confianza absoluta en todos. Si no somos optimistas en este escenario, pues ya me dirás cuál”.

Además, el consejero delegado del Córdoba CF adelanta que el FC Barcelona B tendrá el mismo trato que los aficionados blanquiverdes tuvieron en el Johan Cruyff, aunque espera que su hinchada, al menos, sí tenga el respeto que ellos no. “No estoy preocupado porque nuestra afición va a estar a la altura del equipo. Con respeto y siempre se ha hecho con todos los equipos. Dentro y fuera del campo”. Por otro lado, el club sigue coordinando la situación policial para un domingo en el que habrá una apertura de puertas con más antelación, un sistema para que la entrada de los hinchas sea más fluido, una fan zone donde habrán mas sombras y un punto de atención sanitaria, y un recibimiento sin tanto humo a la entrada de los jugadores.

Por su parte, Monterrubio no cree que la presión juegue un hándicap importante porque los jugadores han vivido dos llenos esta temporada y eso “influye”. “En el vestuario se me preguntó en Ponferrada que cuántos aficionados habían venido porque se les oían mucho. Estábamos muy arropados. En nuestro equipo funciona para bien pero en el contrario no lo sé. Eso influye y el factor campo es importante”.

El Aula Blanquiverde, todo un éxito

En cambio, el motivo principal de esta comparecencia ante los medios de comunicación ha sido un balance sobre un Aula Blanquiverde que ha podido acercar la historia del Córdoba CF a 3.000 alumnos, tal y como ha adelantado Narci Ruiz, Delegada de Educación e Infancia en el Ayuntamiento de Córdoba. “Ha sido un éxito. Todos han disfrutado de la ruta de El Arcángel, con todos los valores que significa practicar deporte. Todos sueñan con convertirse en figuras en este deporte y aunque no todos llegan, hay que mantener este sueño, además de ir formándose. La vamos a seguir repitiendo año tras año mientras yo siga aquí en el Ayuntamiento”. Además, en estos últimos días ha habido otra iniciativa donde la mascota Koki ha acudido a centros escolares y han participado 5.000 alumnos de 21 colegios diferentes.

Al conocer estos datos, Monterrubio se ha mostrado “sorprendido” y ha recalcado la ilusión que se está generando en la ciudad gracias a unos jugadores que siempre han tenido una buena cara hacia los niños. “Todos los días han compartido una sonrisa con los más de 3.000 alumnos que han ido. Debería ser lo normal, pero no todos los días son buenos para un profesional. Todos tenemos experiencias muy bonitas de estos días. Estamos llevando el cordobesismo a las escuelas y ese debe ser nuestro título”, ha concluido.