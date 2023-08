Alberto Toril: “Prometo darlo todo siempre en el campo”

El Córdoba CF ya tiene nueva referencia ofensiva y, tan solo unas horas después de debutar con la camiseta del Córdoba CF, ya ha sido presentado como jugador oficial del equipo. En un horario más temprano de lo acostumbrado, ya que el equipo tiene en la jornada de hoy entrenamiento físico en el Parque de la Asomadilla, Alberto Toril ya ha posado ante las cámaras y los medios para responder a sus primeras preguntas como jugador del Córdoba CF. Una presentación a la que también ha asistido Antonio Fernández Monterrubio como CEO de la entidad, así como Raúl Cámara como secretario técnico.

Monterrubio ha destacado la “claridad y rapidez, como buen delantero”, que ha tenido Toril en las negociaciones, ya que ha sido “una decisión rápida”. Así, el CEO está “convencido de que va a aportar muchas cosas al grupo, siempre peleando en zona de remate el balón”. Y, precisamente esa, es una de las virtudes que ha destacado Raúl Cámara sobre Toril. Tras repasar su trayectoria, que surgió en el Mallorca, antes de pasar por el Gernika y el Arenas de Getxo en calidad de cedido, además del Almería B, el Real Murcia fue el equipo que lanzó su carrera con dos magníficas temporadas que le permitieron dar el salto a la primera división de Polonia. “Es un delantero referencia, físicamente fuerte, con una gran capacidad de trabajo, muy competitivo, y destaca porque dentro del área se desenvuelve muy bien y tiene una muy buena capacidad de remate de cabeza”, ha afirmado Cámara, que también ha concluido subrayando que es “un jugador que, tal y como juega el equipo, por como llega por banda y su capacidad de centro, nos puede hacer muy fuertes y se puede adaptar a las necesidades”.

Una vez superadas las presentaciones, llegó el turno del protagonista, que comenzó agradeciendo la presencia de los medios, así como la confianza depositada en él por la dirección deportiva, ya que considera “una gran oportunidad jugar en este gran club, al que le tengo mucho aprecio”. “Prometo darlo todo siempre en el campo. Seguro que salen las cosas bien y que lo que queremos está más cerca de conseguirse”, ha apuntado. Por otro lado, en cuanto a su rol, ha recordado que “para ser delantero hay que meter goles”, pero sabe que “lo importante es ayudar al equipo y ganar los máximos partidos posibles”, y ello se empieza “desde arriba”, desde la delantera.

Fue una negociación rápida. Toril, que firma por un año más un segundo opcional por objetivos deportivos, es consciente de que su representante “estuvo hablando durante un tiempo con el equipo”, a lo que el jugador le pidió que “aguantase hasta que el Córdoba Cf supiera bien si me quería o no, y hemos aguantado hasta que se decidieron y mandaron la oferta”. Una vez con la propuesta encima de la mesa, no hubo muchas dudas, ya que “tenía muchas ganas de estar en este gran club”, con el añadido de que “la familia de mi padre es de aquí, siempre he venido a Córdoba e incluso recuerdo acudir cuando era pequeño a El Arcángel”, ha recordado un Toril que también ha reconocido tener “muchas ganas de empezar”.

Para recalar en el Córdoba CF, primero debía extinguir su contrato con el Piast Gliwice polaco. “El entrenador no contaba conmigo y me dijeron desde el primer momento que me buscase equipo”, ha comentado, aunque eso no le ha privado de hacer la pretemporada con el equipo de Polonia, donde estuvo entrenando, pero no disputaba partidos. Así, sus primeros minutos de competición esta temporada fueron en el duelo contra el Real Jaén, donde se encontró “bien” pero ha reconocido que “me falta un poquito de ritmo porque llevo un tiempo sin jugar partidos”, aunque “las sensaciones fueron buenas porque ganamos”.

Así, ya finalizando la rueda de prensa, ha subrayado que siempre ha “tenido competencia”, y que “Antonio Casas es un buen delantero”, por lo que “con el trabajo de los dos, siempre se ayuda al equipo, por lo que espero que haya una competencia sana, y a sumar más goles entre los dos”. Un par que podría verse alineado en la primera jornada de liga con un esquema de 1-4-4-2, esquema con el que se siente más cómodo ya que es “un delantero más de estar posicionado entre centrales, dentro del área, y con otro delantero con más movilidad estoy más cómodo, pero me adapto a cualquier otro sistema”.

Con todo ello, el objetivo no es otro que el de lograr el ascenso en Primera RFEF, una competición que ya conoce tras su paso por el Real Murcia el pasado año. “Es muy dura, con muy buenos objetivos, y todos tienen muy claro el objetivo”, ha recordado un Toril que, tras su paso como cedido por el equipo de la Nueva Condomina, no hubo contactos con el Real Murcia para prolongar su estancia allí.