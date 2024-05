Adri Castellano, el último en subirse al barco del Córdoba CF

Era el guerrero que necesitaba este vestuario, no solo por lo que puede aportar desde el terreno de juego, que también, sino que es la viva imagen de un cordobesismo que ansía volver al fútbol profesional cuanto antes. Y es que el Córdoba CF ha tenido numerosos problemas durante la presente temporada, teniendo varias bajas que han dañado seriamente una demarcación como es la del central. Por un lado, Dragisa Gudelj tuvo que decir adiós a la temporada después de su nuevo episodio en Melilla, por lo que la entidad blanquiverde tuvo que acudir al mercado invernal de urgencia. Aun así, el defensor serbio-neerlandés no fue el único que se ha mantenido al margen de la dinámica grupal, ya que, hasta este fin de semana, Adri Castellano no ha podido vestirse de corto desde la pretemporada.

Y es que el cordobés ha sido el jugador número 29 en ser utilizado por Iván Ania durante la presente temporada y llega en uno de los mejores momentos de la temporada. El central blanquiverde debutó como futbolista del Córdoba CF en el último partido de la temporada regular. Es cierto que merced a que la competitividad era mínima y con los objetivos más que cumplidos, pero en una situación donde los profesionales con menos rodaje tenían que demostrar más para ganarse un puesto de titular en el play off y en el caso de Adri Castellano así fue, siendo uno de los centrales más fiables y con mejor juego de pies de toda la plantilla.

Es por ello que, al finalizar el partido, el futbolista cordobés compareció ante los medios de comunicación para añadir que él llegó a su tierra con una “expectativa alta”, la de “ayudar” al club de su vida, pero no ha podido ser. “Son gajes del oficio, el fútbol es como es y me ha tocado vivir este año un poco la cara oscura de este deporte, pero por suerte hemos visto la luz”, explicó un Adri Castellano que se sintió como futbolista nuevamente, a pesar del cansancio físico, justo antes de un play off que se reencontrará con un viejo conocido. “Sé la gente que está metida en el club, sé la gente que hay alrededor del club y es un campo que aprieta, es un campo que no es muy grande, pero la gente que va achucha y cuando achucha hay que estar concentrado, hay que saber lo que vamos a hacer y cómo afrontar el partido al 100% de mentalidad”.

Ese rival es una Ponferradina que conseguirá montar un “ambiente hostil”, por lo que será un partido “bonito”. “Esperemos que el equipo esté a su nivel y podamos sacar cosas positivas este fin de semana”. Por otro lado y a nivel personal, Adri Castellano recalcó su preparación durante la presente temporada. “Hay un momento quizás que te viene ese bajón, pero tienes que pegar el chip de decir: ”oye, hasta aquí, vamos a tirar para adelante e intentar trabajar lo máximo posible para que llegue este día y poder disfrutar de nuevo de esta profesión“. Al final es un año difícil, lo mental sobre todo, porque te ves un poco fuera del día a día”.