Trámite superado y ahora a Ponferrada

El objetivo estaba claro: acabar con buenas vibras la temporada regular y que profesionales con menos presencia demostrasen que eran capaces de ser una alternativa real para un play off que decidía sus cruces durante la cita sabatina. Y es que la Primera RFEF tenía su segunda jornada unificada, con la mayoría de los equipos jugándose algún que otro puesto, aunque El Arcángel recibía a dos clubes que o bien tienen puesta la mirada en la próxima campaña o en una apasionante promoción. El Córdoba CF se medía al Algeciras CF con un equipo lleno de cambios con respecto a la visita a Ibiza, aunque sabiendo que la intensidad y la garra no se negocian.

Un partido que, a pesar de lo poco en juego, la importancia de coger sensaciones para una serie de jugadores que por unas razones u otras no han tenido la continuidad esperada en los últimos meses era capital. Es por ello que el técnico Iván Ania dio entrada a unos futbolistas con mucha hambre, como es el caso de Antonio Casas. El rambleño perdió la titularidad en detrimento de un Alberto Toril que consiguió rallar a un nivel impresionante, haciendo todo lo que le pedía un técnico ovetense que, aun así, sabía que era vital que el cordobés volviese a ver puerta de cara al play off. Es por ello que el ariete califal no tardó en demostrar que su pólvora estaba intacta, provocando un error grosero del excordobesista Marcos Lavín para adelantar a los suyos en el primer minuto del duelo.

Este tanto dejó aún más dormido un partido que la verdad que estaba siendo muy apático para el espectador cordobesista. En cambio, también dejó destellos de calidad sobre otro jugador en concreto en el que están puestas muchas esperanzas para el cuerpo técnico blanquiverde. Y es que Álvaro Leiva se mostró muy incisivo en tres cuartos de campo, convirtiéndose en una auténtica pesadilla para un Diori que no era capaz de parar el potencial del, curiosamente, algecireño. De hecho, el extremo califal estuvo en sus botas el segundo para los suyos después de que él mismo robara el esférico en campo contrario, pero no estuvo acertado a la hora de rematar a portería.

Sin embargo, el aburrimiento se instauró entre la hinchada blanquiverde, que, entre la cercanía de la Feria y que estaba más pendiente de lo que pasaba en otros campos que en El Arcángel. Por su parte, los chicos dirigidos por Iván Ania trataban de que esa energía volviese al graderío, disfrutando de acercamientos para aumentar la renta en el marcador, sobre todo con un Álvaro Leiva que sorprendió a más de uno, pero sin esa claridad en los metros finales que hizo que el Algeciras CF también tuviese las suyas para imponer las tablas en el marcador. Aunque, en cambio, no llegó ni una cosa ni la otra y ambas escuadras encararon el paso por vestuarios con una victoria califal momentánea.

La reanudación no varió en exceso un partido que carecía de emoción alguna. Todo lo eléctrico que fue el Córdoba CF en la primera parte -o al menos dejó destellos de ello- desapareció en la segunda, incluso teniendo una oportunidad clara el Algeciras CF para subir la igualada en el marcador por medio de un Diego que se topó con un Lluís Tarrés salvador. Aun así, la emoción estaba en otros campos, donde la escuadra blanquiverde sabía en todo momento que, salvo catástrofe, la Ponferradina iba a ser su rival para la primera ronda, pero una serie de cambios en los resultados hizo que tanto Málaga CF como Barcelona B y Celta B dirimiesen el otro lado del cuadro.

En cambio, el trámite tenía que superarse, a pesar de que apenas había nada en juego. El Córdoba CF era el que más lo intentaba, pero tampoco es que tuviese demasiados acercamientos más allá de disparos exteriores de Diarra o Adilson. Aun así, el técnico Iván Ania decidió que, además de que debutase Adri Castellano desde la titularidad, Álex López tuviese minutos de calidad justo antes de que el colegiado decretase el final del partido.

Por tanto, el Córdoba CF termina la temporada regular asentado en la segunda posición, y sabiendo que irá a Ponferrada en el primer cruce del play off. Además, los blanquiverdes han conseguido lo que querían -o por lo menos sus aficionados- y era evitar a un Málaga CF que con su victoria adelantó a un Ibiza que cayó ante el Recreativo de Huelva y se cruzará ante el FC Barcelona B en el mismo cuadro que los blanquiverdes. Por tanto, los de Ania ya saben su hoja de ruta para volver al fútbol profesional.