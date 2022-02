La Covid-19, superada: vuelve la Córdoba Handball Cup

Una buena noticia para el deporte cordobés. La Covid-19 hizo que las disciplinas deportivas en todo el mundo fuesen suspendidas, al igual que el resto de la actividad diaria, para intentar que sea oleada de contagios y muertes se redujese lo máximo posible. Sin embargo, parecía que la pandemia no iba a terminar tan fácilmente, aunque, dos años después, la problemática ya va decreciendo y los distintos clubes están intentando instaurar la nueva normalidad. Por ello, el Córdoba BM ha anunciado que, tras dos temporadas sin poder celebrarse, la Córdoba Handball Cup volverá el próximo mes de abril.

En efecto. La 13ª edición de este campeonato llega después de que la Covid-19 haya remitido su fuerza con el paso de las semanas. "Complacidos y llenos de alegría anunciamos que, tras dos años sin poder celebrarlo, en 2022 vuelve nuestro torneo Córdoba Handball Cup, que traerña a nuestra ciudad el mejor balonmano de base entre los días 10 y 13 de abril. Será la XII edición y la afrontamos con mucha ilusión", añade el escrito que ha expuesto la organización del campeonato en las respectivas redes sociales. Un torneo que, además de tener dicha denominación, también es el Memorial Paco Sierra, contribuyendo al homenaje de este jugador. Un torneo que se ha afianzado en el panorama del balonmano base cordobés durante los últimos años.

Y es que la Covid-19 había hecho que este torneo no se haya podido celebrar en los dos últimos años. El Córdoba BM había decidido que, mientras que no se pudiesen salvaguardar la salud de todos los participantes a este torneo, no podía dar a lugar ningún tipo de evento de este estilo, por lo que la entidad granate ha esperado hasta dos temporadas para que la vuelta fuese aún más emocionante. Por ello, y después de que la vacuna haya reducido la problemática de la pandemia, el conjunto cordobés ha anunciado este evento y los equipos base de muchos clubes con solera a nivel nacional se medirán en territorio califal durante el mes de abril.