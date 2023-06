Tiago Sousa, un especialista defensivo para el Ángel Ximénez

Una nueva pieza para un club cordobés que está consiguiendo reforzarse a la perfección y con la mirada puesta en ser más ambicioso año tras año. Lo que está logrando el Ángel Ximénez de Puente Genil no está al alcance de cualquier institución, ya que, con muy pocos recursos, ha logrado poner a la localidad califal en el mapa de la élite del balonmano nacional, consiguiendo estar presente once temporadas en la Liga ASOBAL. Aun así, el conformismo no entra en los planes de una entidad pontana que está logrando firmar a jugadores de renombre de cara a la próxima temporada, como es el caso de Tiago Sousa.

El pivote de 22 años, 1,95 metros de altura y 95 kilos de peso, llega procedente del Abanca Ademar León, equipo con el que ha vivido su primera experiencia en ASOBAL. Sin embargo, la trayectoria del joven luso recoge equipos como FC Porto, ADA Maia ISMAI, Artística Avanca o el Aguas Santas, su último club antes de dar el salto a la liga española. Especialista en defensa, Sousa es además internacional con la selección de su país desde categorías inferiores hasta la actualidad con la absoluta, hecho que demuestra el gran progreso y proyección del jugador a lo largo de todo este tiempo.

“Estoy muy contento por la oportunidad de venir a Puente Genil. Quiero dar las gracias al club por toda la confianza y la oportunidad que me dan de seguir jugando en ASOBAL, que para mí es una liga muy importante. Ángel Ximénez me parece un gran club que en un año he podido conocer un poquito y que a partir de ahora conoceré todavía más, así que estoy muy contento por ello. Espero que la próxima temporada se cumplan todos los objetivos del club y quedemos en la mejor posición posible. Yo personalmente voy a trabajar para ello, para mejorar mi trabajo y ayudar lo máximo posible al equipo y al club. También quiero dirigirme a la afición porque apoya mucho a todo el equipo y es algo muy importante para los jugadores, así que espero que nos siga ayudando para ganar el máximo número de partidos. Yo por mi parte voy a dar lo máximo posible para ayudar al equipo en todo lo que pueda”, ha explicado el propio Tiago Sousa a los medios de comunicación oficiales del club pontano.