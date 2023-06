Una pieza más: el Ángel Ximénez renueva a Antonio Cabello

Una renovación de futuro y más aún viendo el potencial que puede tener en la élite del balonmano nacional. El Ángel Ximénez de Puente Genil está obligado a vivir únicamente del presente si quiere que su posición en la Liga ASOBAL se mantenga durante el máximo de años posible, pero también ha logrado imponer una filosofía en su cantera. De hecho, esta forma de trabajar ha traído consigo éxitos en cuanto a resultados se refiere y ahora uno de estos jóvenes canteranos ha conseguido algo impensable hace unos años, la renovación en el primer equipo. Y es que el club pontano ha anunciado la ampliación de contrato de un Antonio Cabello que seguirá a las órdenes de Paco Bustos durante la próxima temporada.

A sus 19 años recién cumplidos, el joven extremo pontanés debutó el pasado curso en la Liga ASOBAL después de finalizar su etapa de formación en el club y pasar al senior B de la entidad cordobesa, militando en Segunda Nacional. Tras esta primera campaña en la que Cabello ha tomado contacto con la máxima categoría, club y jugador hicieron efectiva la cláusula para continuar defendiendo la camiseta del primer equipo de la casa.

“Estoy muy contento de seguir un año más en el club que me ha visto crecer y me gustaría agradecérselo a todas aquellas personas que han hecho posible esto. Mi primer experiencia en ASOBAL me ha servido para darme cuenta de que es el principio de mucho, de que quiero seguir aquí y hacerme mi sitio, así que espero que en la próxima temporada se cumplan muchos de mis objetivos. Por último, quería agradecer a la afición todo su apoyo este año y los animo a que la temporada que viene sigan viniendo y nos sigan animando, porque estoy seguro de que haremos un gran año”, ha culminado el propio jugador.