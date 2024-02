Luces y sombras para los equipos cordobeses de balonmano

Llegaba la jornada 19 a la Primera Nacional, así como la 18 a la División de Honor Plata femenina, y los cinco conjuntos cordobeses que compiten en estas dos divisiones buscaban seguir sumando de dos para lograr sus objetivos, tanto por la zona alta como por la zona baja de la clasificación. Sin embargo, no siempre puede cumplirse el objetivo y, en esta ocasión, los resultados fueron dispares y alternos para los clubes de la provincia. Así, en Primera Nacional, el Cajasur CBM cayó ante el líder, mientras que el BM La Salle sucumbió en Leganés, aunque la nota positiva la aportó la victoria del ARS Palma del Río ante BM Pinto. En División de Honor Plata femenina, el pleno de victorias del Adesal (ya van 18) se extiende a un Deza CBM intratable en Fátima.

Así, comenzando con la Primera Nacional, la derrota, aunque medianamente esperada, dolió en el seno del Cajasur CBM. El BM Proin Triana está imparable, y tan solo ha caído en un duelo de los 19 disputados hasta el momento, por lo que la tarea de los granates era complicada para tratar de recortar distancia con los trianeros. De hecho, esto se notó desde el primer instante, donde el conjunto sevillano salió más enchufado y lograron una renta de tres goles que, eso sí, sería remontada posteriormente. Aún Así, el BM Proin Triana sería el claro dominador de la primera mitad y, con ventajas de hasta ocho tantos, finalmente acabarían los primeros treinta minutos por delante gracias a un marcador de 12-18. Tras la reanudación, los de Jesús Escribano buscaron la remontada heroica, pero el líder es líder por algo. El BM Proin Triana se mostró mucho más contundente y solvente en todo momento, no dejó peligrar el resultado en ningún instante y, finalmente, acabarían venciendo por un resultado final de 28-34, marchándose así ya a seis puntos de los cordobeses.

Final 1ª Nacional en Fátima. Cajasur CBM 28-34 Proin Triana. No pudimos sacar nada positivo ante el líder del grupo. La semana que viene, nueva batalla en la pista del Pinto #OrgulloGranate — CBM Córdoba de Balonmano (@CordobadeBM) 3 de febrero de 2024

El que sí que no falló y logró sumar una victoria de peso fue el ARS Palma del Río, que visitaba la cancha del BM Pinto, ubicado en la séptima plaza. Y es que, con esta victoria, los palmeños lograron ecualizar en puntos al BM Alarcos Ciudad Real, justo por encima de ellos. No sería sencillo pese a todo, ya que la igualdad y las ventajas alternas serían constantes en la primera mitad, que finalizaría con empate a catorce en el electrónico. Tras la reanudación, el partido se le puso cuesta arriba a los de Jesús Díaz, que llegaron a verse cuatro por debajo, pero pronto llegaría la reacción y el empate. Así, y gracias a un gran parcial de 4-1, el ARS Palma del Río pondría tierra de por medio en el momento clave del partido y, así, acabarían llevándose los dos puntos por un marcador final de 30-27.

Finalizando con la jornada de contrastes de Primera Nacional, el BM La Salle tenía un duelo directo contra un rival de la zona baja de la tabla, el BM Leganés. No podían fallar si no querían meterse en líos, pero eso fue, precisamente, lo que acabó ocurriendo. Los lasalianos comenzaron por debajo en el marcador en Leganés, pero buscaron la igualada justo antes del descanso. No era el día para el combinado colegial, que marró más de lo debido y concedió lo que no debía conceder y, así, poco a poco los madrileños se fueron marchando en el marcador, gracias a una gran actuación de Samuel Álvarez y David Santos. Así, y sin que lograsen ecualizar en ningún momento, el conjunto cordobés acabaría cayendo en Leganés por un resultado final de 30-25.

Alegría por partida doble en División de Honor Plata femenina

Por otro lado, y como no podía ser de otra manera, el Adesal sigue con su marcha triunfal arrasando en el Grupo D de División de Honor Plata femenina. No han cedido ni en un solo duelo hasta el momento, y en esta ocasión se medían con el CD Iplacea, ubicado en la quinta plaza. El dominio de las fuensantinas sería total desde el primer momento, colocándose rápidamente 4-0 en el marcador, y posteriormente ampliando la ventaja hasta 13-3, sentenciando ya el duelo prácticamente en el primer cuarto de hora de juego. Tras marcharse al descanso 16-9, el CD Iplacea logró poco a poco reducir esa diferencia en el marcador, aunque el partido no peligró en ningún momento para las de Rafa Moreno, que acabarían imponiéndose por un contundente resultado final 29-22.

Y de alegrías iba la jornada en el balonmano femenino, puesto que el Deza CBM, en un duelo directo por posición, logró ascender hasta la séptima plaza encadenando su tercer partido consecutivo sin perder, y manteniendo intacta su racha como local en Fátima. Las granates, que igualan a puntos con el quinto puesto, recibían al Alegra BM Sanse en un duelo que, desde el primer momento, se les puso de cara con un marcador de 7-3 en el minuto 8 de partido. Aunque el BM Sanse recortó distancias, al descanso el resultado era de 17-12 y, tras la reanudación, un buen parcial del Deza CBM aumentó ese colchón hasta los 9 goles. Así, con el partido ya prácticamente resuelto, las de Benito Puerto gestionaron la victoria para acabar imponiéndose por un resultado final de 31-26, donde Aida Brull, con nueve tantos, volvió a ser la más destacada de las suyas.