Amanda Valero reina en la jornada 1 de segunda fase de Guerreras Iberdrola

La mejor motivación para encarar un partido clave por la permanencia. Adesal Córdoba, que venció en uno de los compromisos más arduos a domicilio ante BM Zuazo, encara la segunda jornada en el día de hoy a las 20:00 en el Pabellón de la Fuensanta frente al Lanzarote Puerto del Carmen. Precisamente el triunfo en Bilbao, a pesar de que tienen los pies en el suelo, ha supuesto un espaldarazo anímico y de puntuación para afrontar el duelo de esta tarde. Y una de la jugadoras que más ha salido reforzada de este choque ha sido la guardameta Amanda Valero, que ha sido elegida por el público como la MVP de la primera fecha de la segunda fase de esta Liga Guerreras Iberdrola.

La cancerbera granadina fue la viva representación de la seguridad bajo los palos ante un rival de entidad -quizá el que más del grupo por la salvación- como Zuazo, donde permitió al cuadro cordobés mantener un colchón de puntos de ventaja y que las acometidas bilbaínas no dieran su fruto. Su actuación en el Polideportivo Lasesarre no ha pasado desapercibido para el propio organismo de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM), que organizó una encuesta para elegir a la mejor jugadora de la primera jornada, contando tanto la fase por el título como la de permanencia. Así, Valero se batió con Paula Arcos (Atlético Guardés), María Gomes (Rocasa Gran Canaria), Eva Márquez (Salud Tenerife), Aída Palicio (Liberbank Gijón), Elaine Gomes (BM Granollers), Celia López (Cícar Lanzarote Ciudad de Arrecife) y Soraia Lopes (BM Porriño). Así, la portera de Adesal se hizo con el 38,4 % de los votos, con su inmediata perseguidora, Eliana Gomes, con poco más del 26% y Paula Arcos, con 19,88%.

Amanda Valero cumple, contando la presente, su quinta temporada en el marco fuensantino y recibirá el trofeo a MVP de la jornada por sustentar a su equipo contra Zuazo. A pesar de que, en varios tramos de la temporada, pueda parecer que su papel queda relegado a segundas partes y, por ende, a un segundo plano, no significa esto en el grupo de Adesal, donde es parte indispensable en el vestuario cordobés. De esta manera, el rendimiento de la ex de la Universidad de Granada no coge por sorpresa, pues su trabajo e implicación en la causa califa es lo que le ha mantenido durante estos años -contando este con más exigencia por ser la máxima categoría-, aportando su fiabilidad y reflejos en la portería.