Victoria de prestigio para el Adesal

El inicio de la segunda fase y la permanencia en la máxima categoría del balonmano femenino nacional en el horizonte. A pesar de los problemas extradeportivos y de lo sucedido a pie de pista, el Adesal sigue luchando por quedarse una campaña más en la Liga Guerreras Iberdrola. Aun así, las chicas de Rafa Moreno no lo tienen nada fácil en una segunda etapa de la temporada donde tendrán que luchar contra rivales, a priori, de sus mismas características. De hecho, las de La Fuensanta viajan hasta Baracaldo para enfrentarse a un Zubileta Evolution Zuazo que estuvo a punto de conseguir la salvación por la vía rápida. Sin embargo, el cuadro dirigido por Joseba Rodríguez tenía la obligación de ganar a unas cordobesas que arrancaron con mucha intención a lo largo de la primera mitad y que consiguieron refrendar estas sensaciones durante los segundos treinta minutos, logrando una victoria importantísima para sus aspiraciones.

Las ganas de triunfar de ambos equipos en busca de la salvación en la Liga Guerreras Iberdrola fue el principal protagonista de esta primera mitad. Y es que tanto Zubileta Evolution Zuazo como Adesal querían empezar con buen pie esta segunda fase, aunque las cordobesas tenían que demostrar que eran capaces de luchar hasta el final. Las chicas dirigidas por Rafa Moreno salieron al Polideportivo Lasesarre con el ímpetu necesario para dominar desde el minuto uno. De hecho, Gleinys Reyes veía portería con muchísima facilidad, aunque en el arco cordobés surgió la figura de una de las jugadoras más destacadas. Amanda Varelo cuajó una grandísima primera mitad, salvando en numerosas ocasiones los tantos locales y haciendo que sus compañeras tuviesen un colchón importante. Gracias a esta actuación, el cuadro de La Fuensanta se fue al paso por vestuarios aventajando por la mínima al conjunto vasco.

Un descanso que no alteró en absoluto el rendimiento cordobés en Baracaldo. Las chicas de Rafa Moreno tenían muy claro que su permanencia pasaba por ganar en la primera jornada de la segunda fase para ir cogiendo las sensaciones positivas que no han aparecido durante la primera parte de la temporada. Por ello, las cordobesas saltaron nuevamente al Polideportivo Lasesarre con una energía propia de un equipo luchador. Tanto fue así que Gleinys Reyes emergió como la jugadora protagonista en ataque, mientras que Amanda Valero seguía con su festival particular en la portería. Una actuación conjunta del plantel de La Fuensanta que valió dos puntos muy importantes para empezar con buen pie esta segunda fase.