Jornada intersemanal con aroma a victoria

Aprovechando los festivos nacionales por el puente de la Constitución, el balonmano nacional sigue avanzando con una nueva jornada que ha traído un sabor dulce para los equipos cordobeses. No se ha podido lograr el pleno de victorias, pero ha estado cerca. Por un lado, en Primera Nacional, los tres cordobeses lograron sumar, ya que a las victorias de Cajasur CBM y Cordoplas BM La Salle se sumó el empate del ARS Palma del Río. Mientras tanto, en División de Honor Plata femenina, el Adesal Córdoba se impuso en su visita al Club BM Estudiantes, mientras que el Deza CBM logró vencer en Fátima al colista, el Costa de Almería Deslumbrante.

Así, comenzando con Primera Nacional, el Cajasur CBM sufrió en casa del colista, pero sigue con su ritmo imparable de victorias, y ya suma nueve consecutivas. Los de Jesús Escribano comenzaron venciendo e imponiéndose contundentemente al BM Leganés en su feudo, con un parcial inicial de 0-4 que pesaría mucho. Sin embargo, poco a poco, el conjunto local le iría recortando distancia a los granates aprovechando sus fallos para, finalmente, ecualizar la contienda y marcharse al descanso con empate a 17 en el luminoso. Tras la reanudación, sería de nuevo el conjunto cordobés el que saltaría de manera más enchufada, logrando una ventaja de cuatro goles rápidamente. Sin embargo, tal y como ocurriese en la primera mitad, el BM Leganés volvería a mostrar su fiereza empatando la contienda a falta de cinco minutos. Sin embargo, no sería suficiente y finalmente el Cajasur CBM acabaría venciendo por 29-30.

La nota menos positiva la aportaría el empate del ARS Palma del Río en su visita al BM Maravillas Benalmádena, frenando así su dinámica de tres triunfos consecutivos. La igualdad estaría presente desde el minuto uno, con tantos de ambos conjuntos y ventajas de tan solo un gol, así como empates recurrentes en el marcador. Tan solo un tanto en el último minuto de los locales daría la ventaja al descanso, por 13-12, para el BM Benalmádena. Tras la reanudación, el conjunto palmeño empataría rápidamente, aunque los de Benalmádena lograrían atesorar una importante ventaja de hasta cuatro goles. Trabajaría la escuadra de Jesús Díaz para lograr de nuevo empatar cuando tan solo restaban 3 minutos para el final. Así, el tanto de David Ventas en el último minuto de partido daría un empate insuficiente, pero positivo para un ARS Palma del Río que se mantiene en cuarta posición.

La jornada la redondearía la victoria del Cordoplas BM La Salle ante el decimoquinto clasificado, el BM Pozuelo de Calatrava. El conjunto salasiano recibía a los pozoleños, y pronto demostrarían su poder ofensivo. El parcial en los primeros 18 minutos fue de 10-1 favorable a los cordobeses, sentenciando ya prácticamente el partido desde su inicio. La respuesta fue tibia por el BM Pozuelo de Calatrava, que se marcharía al descanso seis por debajo (11-5), pero tras la reanudación, los colegiales seguirían penalizando las malas defensas de los pozoleños y, finalmente, acabarían llevándose los dos puntos por un contundente 27-17, donde los seis tantos de Pablo Valero le sirvieron para ser el máximo anotador del partido.

Adesal y Deza CBM cierran el círculo de buenos sabores

En División de Honor Plata femenina, el líder indiscutido de la categoría, el Adesal Córdoba, sigue con su pleno de victorias y ya asciende hasta once la cifra de encuentros consecutivos venciendo. En esta ocasión, las de Rafa Moreno visitaban el Pabellón de la Libertad, hogar del Club BM Estudiantes, penúltimo clasificado en la tabla con solo cuatro puntos. Sorprendentemente sería el conjunto local el que comenzase dominando en el marcador hasta el ecuador de la primera mitad, donde las cordobesas lograron empatar para no dejar ir el duelo. Así, al descanso, la remontada ya estaba consumada con un resultado de 9-13, que se ampliaría tras la reanudación. Finalmente, la undécima consecutiva llegaría en forma de goleada, con un 16-26 donde Andrea Roda, con ocho dianas, y Lucía Vacas, con siete, se erigieron como las grandes protagonistas.

Final DHPF. Deza CBM 28-22 Costa de Almería Deslumbrante. Seguimos haciéndonos fuertes en casa. Próxima estación, @UCAMBalonmano a domicilio. ¡Enhorabuena! #GuerrerasGranates pic.twitter.com/jX1qKwLu34 — CBM Córdoba de Balonmano (@CordobadeBM) 5 de diciembre de 2023

Así, por último, el Deza CBM sumó una importante victoria en Fátima. Llegaba el colista, el Costa de Almería Deslumbrante, por lo que los dos puntos no debían volar de Córdoba. Las granates comenzaron dominando con mano de hierro en el marcador, logrando rápidamente una cómoda ventaja de cuatro goles. No sería suficiente para las cordobesas, que seguirían con el pie en el acelerador hasta marcharse a vestuarios con un 14-8 en el luminoso. Tras la reanudación, esta ventaja seguiría ampliándose, con una Aida Brull brillante que volvió a liderar el equipo en la ofensiva. Finalmente, los dos puntos se quedarían en Fátima y el Deza CBM lograría ascender hasta la octava plaza, ya con once puntos, siete más que el descenso.