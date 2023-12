Sigue la ilusión en una jornada marcada por el derbi cordobés

La increíble racha del Adesal Córdoba no termina, ni siquiera ante sus rivales más cercanas. En esta ocasión, el conjunto dirigido por Rafa Moreno se veía las caras con el Deza CBM en el derbi cordobés que marcó la jornada del balonmano provincial. El IDM La Fuensanta se vistió de sus mejores galas para recibir a las verdes, que no conocen otra cosa que no sea la victoria hasta el momento. A su vez, en Primera Nacional masculina, tanto el Cajasur CBM como el ARS Palma del Río prosiguen con su recuperación y su ritmo contundente de victorias a la vez que recuperan posiciones, mientras que el Cordoplas BM La Salle vuelve a sufrir un revés tras la victoria del pasado año.

Así, comenzando con el partidazo de la jornada, protagonizado por Adesal y Deza CBM, las líderes del Grupo D de División de Honor femenina mostraron el motivo de su implacable dominio en la categoría. Aunque sería el conjunto granate quien se posicionara por delante primero en el marcador, haciendo gala de la capacidad anotadora de Aida Brull, máxima goleadora de la categoría, el Adesal se mantuvo siempre cerca en el electrónico hasta que, al ecuador de la primera mitad, lograron voltear el marcador. Desde ese momento, las de la Fuensanta pondrían pies en polvorosa y lograrían una ventaja al descanso de cuatro goles, con 17-13 en el marcador. No se quedaría ahí la exhibición de Adesal que, pese a los goles de Aida Brull (hizo nueve), lograron imponer su ritmo y ofensiva. Lucía Vacas, con siete, y Andrea Roda y Ángeles, con seis, serían las máximas anotadoras de Rafa Moreno, que no perderían el dominio en ningún momento y acabarían imponiéndose finalmente por 35-24, sumando la décima victoria de la temporada en esta jornada diez.

Pleno de victorias locales en Primera Nacional

Por otro lado, en la duodécima jornada del Grupo F de Primera Nacional, se dio la curiosa estadística de que todos los locales ganaron sus duelos. Así, el Cajasur CBM, que se veía las caras con el Calzado BM Bolaños, lograría golear para ascender hasta la segunda posición, a tan solo dos puntos del líder, BM Proin Triana. Los granates mostraron su dominio sobre la cancha desde el minuto uno, y al quince de juego, la ventaja ya era de seis goles. Con un voluminoso marcador de 17-9 al descanso, los cordobeses siguieron administrando su ventaja durante la segunda parte para acabar imponiéndose de manera contundente por 38-22, con prácticamente todos los jugadores anotando al menos un gol, pero con la aportación de hasta ocho dianas de Juanlu Moyano, referencia ofensiva del duelo.

El ARS Palma del Río, por su parte, sigue a la estela del Cajasur CBM y, con una nueva victoria, asciende una posición al igual que los granates y se aúpan hasta la cuarta plaza, arrebatándole el lugar al Calzado BM Bolaños. El conjunto palmeño se veía las caras con uno de los colistas, el BM Leganés, y esta diferencia clasificatoria se trasladaría rápidamente a la cancha. Tras un parcial de 5-1 en los primeros cinco minutos, el ARS Palma del Río vería como BM Leganés pelearía la ventaja y lograría voltear el resultado, marchándose a vestuarios, eso sí, por delante, aunque tan solo 15-14. Tras la reanudación, un parcial de 11-0 por parte del ARS Palma del Río, a un gol por minuto, acabaría por sentenciar un duelo que finalmente acabaría con victoria palmeña por 34-21.

Sin embargo, la nota negativa en Primera Nacional la aportó el Cordoplas BM La Salle, que cayó en su visita al Melilla Ciudad del Deporte Balonmano Virgen de la Victoria. Los cordobeses, que no entraron bien al duelo, se verían pronto por detrás en el marcador, aunque poco a poco remontarían para igualar el partido. Sin embargo, unos buenos últimos minutos de la priemra mitad darían ventaja a los melillenses, que se marcharían al descanso con un marcador favorable de 17-10. Tras el paso por vestuarios, el BM La Salle trataría de plantar cara con un buen inicio de los segundos treinta minutos, pero pronto el Melilla impondría su ley y, así, acabaría llevándose los dos puntos por un resultado final de 35-26.