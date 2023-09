El Ángel Ximénez, ante la ansiada regularidad en ASOBAL

Lo difícil no es llegar, sino que mantenerse en la élite puede ser muy costoso, además de que, a veces, el deporte es muy injusto. Aun así, Córdoba puede decir orgulloso que, en lo que al balonmano se refiere, tiene a un equipo que lleva a sus espaldas once temporadas en la máxima categoría de esta disciplina a nivel nacional, pero no se conforma con únicamente esto. El Ángel Ximénez debutó en una nueva campaña regular y lo hizo puntuando en una de las pistas más difíciles de la competición. Ahora, la búsqueda de la regularidad parece que prosigue su curso.

Un punto de mérito para el Ángel Ximénez

En un nuevo debut regular, los chicos dirigidos por Paco Bustos llegaban a la pista del ABANCA Ademar León en busca de puntuar. Sin embargo, el desafío ya estaba servido. Era una lucha entre el séptimo y el octavo clasificado de la pasa temporada, por lo que se preveía que la igualdad iba a ser máxima. En cambio, el conjunto leonés atacó primero, llevándose la victoria momentánea al descanso, pero la lucha y la garra del Ángel Ximénez de Puente Genil le permitió hacer una épica remontada durante los segundos 30 minutos y forzó finalmente un empate en la penúltima acción del encuentro gracias al tanto de Antonio Cabello. Gracias a este resultado, el cuadro pontano suma su sexta temporada de las once que acumula en ASOBAL con, al menos, sumando un punto en el partido inaugural.

Ahora toca ganarse la regularidad en cuanto a resultados se refiere. Si se tienen en cuenta los antecedentes, de las seis temporadas que ha logrado puntuar en la primera jornada, el Ángel Ximénez ha conseguido mantener la tendencia positiva en cuatro ocasiones, siendo dos de ellas -curiosamente en un pasado reciente- donde más ha destacado gracias a sus cuatro y tres victorias en las temporadas 2021-22 y 2020-21. Aun así, esta tendencia inicial no quiere decir que la mantengas durante el año regular, pero es una buena manera de medir el nivel actual de una plantilla pontana que ha sufrido una reestructuración el pasado verano y que podría condicionar su rendimiento a corto plazo.

Sin embargo, el Alcalde Miguel Salas volverá a ser un fortín en el primer partido como local de esta temporada. El Ángel Ximénez de Puente Genil retornará a su pista este mismo sábado ante un Frigoríficos del Morrazo Cangas que ya sabe lo que es vencer en las primeras jornadas al conjunto pontano, como ya ocurrió la pasada temporada en el duelo inaugural celebrado en tierras gallegas. Esta vez, será distinto, debido a que los de Paco Bustos quieren contentar a su gente y demostrar que la regularidad es posible.