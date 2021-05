Sin la guinda del pastel

Una oportunidad única para refrendar lo conseguido durante este fin de semana. Las temporadas de los diferentes equipos que componen el deporte cordobés están llegando a su fin debido a la Covid-19 y pocas plantillas tanto de la provincia como de la capital llegan a este tramo final con opciones de conseguir sus respectivos objetivos. Uno de estos planteles es el Dobuss Córdoba Basket. La entidad cordobesa, tras clasificarse a la fase interzonal después de quedar segundo en el play off por el título de la N1 Femenina, tenía en su mano certificar su acceso a la promoción nacional por un puesto en la Liga Femenina 2. Y es que las chicas dirigidas por Miguel Ángel Luque consiguieron el triunfo en sus dos primeros encuentros en esta fase de ascenso disputada en el Pabellón de Cervantes cordobés ante el CDB Clarinos canario (57-53) y el Club Náutico Sevilla (52-78) y estaban prácticamente en la siguiente fase, aunque tenían una mínima posibilidad de quedarse fuera. De hecho, las locales se medían frente a frente contra un Alhaurín de la Torre que tenía que ganar por más de 44 puntos para que el Dobuss terminase la presente campaña en este encuentro.

A pesar de que, salvo hecatombe, estaban en la fase nacional por ascender a la Liga Femenina 2, el Dobuss Córdoba Basket quería deshacerse de un Alhaurín de la Torre que ha doblegado a las cordobesas en los dos últimos enfrentamientos que han disputado entre sí. Por ello, las chicas dirigidas por Miguel Ángel Luque salieron nuevamente al Pabellón de Cervantes con ganas de venganza. Aun así, el cuadro malagueño comenzó muy fuerte, logrando un triple en la primera acción de la contienda que bajó un poco de las nubes a las locales. Por su parte, el plantel cordobés supo reaccionar justamente en los instantes más inmediatos gracias al liderazgo de Latorre. La base del Dobuss se echó el equipo a la espalda y consiguió huecos impropios de un Alhaurín que estaba sufriendo las acometidas locales y no tenía la capacidad necesaria para encontrar lanzamiento con facilidad. Esto se incrementó con el paso de los minutos, finalizando el primer cuarto con una ventaja de siete puntos para las de Luque.

Sin embargo, el plantel malagueño necesitaba la victoria si quería que las posibilidades de ascender a Liga Femenina 2 se esfumasen en este mismo fin de semana. Por ello, el cuadro dirigido por Francisco José Tomé reaccionó en los primeros instantes del segundo cuarto, logrando reducir la ventaja a tan solo cuatro puntos. Aun así, el Alhaurín de la Torre no contaba con que Latorre no quería que la distancia se recortase en demasía. Tanto fue así que dos acciones de la base murciana valieron para que el Dobuss Córdoba Basket recuperase la renta de los nueve puntos sobre el conjunto malagueño. En cambio, conforme los minutos pasaban y el paso por vestuarios estaba más cerca, las chicas dirigidas por Miguel Ángel Luque cayeron en la tranquilidad y el descanso de Latorre hizo crecer a unas visitantes que se adelantaron en el marcador antes de finalizar la primera parte, logrando irse al descanso aventajando a las locales en dos puntos.

La dinámica transcurrida en los últimos instantes del segundo cuarto se mantuvo en la vuelta de las jugadoras a la pista del Pabellón de Cervantes. El Alhaurín de la Torre volvió a imponer una defensa impecable y que nubló la vista a un cuadro cordobés que vio incrementada la distancia en el marcador. Una vez que las chicas dirigidas por Francisco José Tomé instauraron los ocho puntos de ventaja en el luminoso cordobés, el Dobuss Córdoba Basket no sabía cómo responder al dominio que había conformado el conjunto malagueño y no podía hacer nada para que las visitantes fuesen aumentando la renta, logrando ganar momentáneamente por trece en el ecuador del tercer cuarto. Gracias a esta tónica, el Alhaurín podía pensar en asaltar el primer puesto de esta fase de ascenso, ya que debía ganar por más de 17 puntos a las locales y ese objetivo se iba acercando poco a poco conforme los segundos iban pasando. Aun así, el Dobuss logró despertar en el tramo final de este cuarto, logrando recortar la distancia a diez puntos a falta de los últimos diez minutos.

Aunque una derrota no muy abultada le bastaba para asegurar su clasificación y la primera posición de esta fase interzonal, el Dobuss Córdoba Basket quería cambiar la tónica transcurrida a lo largo del tercer cuarto e intentó imponer un ataque mucho más rápido, desajustando la defensa de unas visitantes que mantenían en bloque su zaga. Gracias a esto, el Alhaurín de la Torre conservó la ventaja de diez puntos durante gran parte del último tramo ante un cuadro cordobés que no encontraba el acierto desde la línea de tres puntos, principal hándicap de las locales durante el segundo periodo. En cambio, las malagueñas lograron administrar la ventaja conseguida y se hicieron con la victoria y la posterior clasificación, aunque no asaltaron esa primera posición ocupada por las chicas dirigidas por Miguel Ángel Luque que no consiguen el broche de oro a una promoción casi perfecta.