Aplazada a junio la Media Maratón Villa de Puente Genil

Pues no va a haber atletismo popular tampoco esta vez. Desde finales de abril está la provincia pendiente de la que, hasta la fecha, es única competición en cartel para este año. Se trata de la Media Maratón Villa de Puente Genil, que estuviera prevista para el próximo domingo -día 16 de mayo- y que de nuevo no se va a celebrar. Al menos por el momento pues el Ayuntamiento de la localidad opta por el aplazamiento y no por la cancelación. De esta forma, según informa el Consistorio del municipio de la Campiña Sur dicha competición, una de las más emblemáticas de Córdoba, se traslada al 6 de junio. El motivo no es otro que la incertidumbre en torno a la pandemia de Covid-19, más si cabe después un repunte de contagios en la zona.

La suspensión de la prueba se ha conocido por medio de un comunicado de la propia corporación municipal de Puente Genil en su web oficial. En el mismo, el Ayuntamiento ha señalado que dicha cita “ha quedado aplazada, como última opción, al domingo 6 de junio, ante el incremento reiterado de los casos positivos por Covid-19 registrados en las últimas fechas en el municipio”. Unos aumentos en los contagios que llevan “la tasa de incidencia acumulada a los 621 casos por cada 100.000 habitantes, situando a Puente Genil en riesgo extremo”. La medida llega apenas unos días antes de que la carrera tuviera lugar pues, en efecto, debía desarrollarse el próximo domingo tras el atraso en su fecha habitual, en febrero.

En su comunicado, el Ayuntamiento ha indicado que aunque la prueba cuenta con las recomendaciones, protocolos y medidas sanitarias resulta necesaria la cautela. Así, el concejal de Deportes de Puente Genil, José Antonio Gómez, ha aseverado que ahora toca “ser responsables ante el alarmante incremento de contagios de estos últimos días”. “Cifras que nos obligan a extremar la prudencia y ser aún más cautos”, ha dicho al respecto. La Media Maratón Villa de Puente Genil, cabe recordar, está organizada por el Consistorio de la localidad con la colaboración de la Escuela de Atletismo Miguel Ríos y del Club de Atletismo Amigos del Canal, colectivos que también están atentos a la evolución de la crisis sanitara para saber si, por fin, se puede efectuar la carrera.

“Teniendo en cuenta que todo estaba ya preparado para el próximo fin de semana y que han sido muchos los corredores que han mostrado su interés en participar en la prueba, desde la concejalía de Deportes se ha considerado factible posponer, una última vez, la fecha de celebración al domingo 6 de junio”, ha proseguido el texto del Ayuntamiento de Puente Genil. No en vano, el próximo domingo era ya el segundo día fijado para la cita en el presente año, toda vez que normalmente se celebra, y así se preveía, en febrero. Por tanto, se procede a la postergación y no a la supresión “en aras de poder celebrar la trigésimo primera edición de la Media Maratón, con el mismo trazado y horario, en condiciones meteorológicas similares, pero con mínimo riesgo para la salud de los corredores y la población en general”.