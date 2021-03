Deporte en pandemia: sin carreras populares hasta nueva orden

Lázaro Estepa, Azahara Cerro y Raquel Hernández son los últimos nombres anotados. Desde que los tres consiguieran triunfar en dos pruebas, ningún otro palmarés surge en los medios. Como es lógico, tampoco aparecen con protagonismo atletas. La razón es, básicamente, que la actividad en atletismo continúa completamente paralizada en la provincia. A excepción, eso sí, de la representación en competiciones federativas, como el reciente Campeonato de España en pista cubierta sub 20. En cualquier caso, Córdoba continúa sin carreras populares y así es hasta nueva orden, que no se sabe cuándo va a llegar. Pese a que las previsiones de regreso fueran para marzo o inicios de primavera -para lo que apenas restan unos días-, la crisis sanitaria de Covid-19 no permite aún la celebración de citas en las calles de la capital y demás municipios.

Porque la situación es, en efecto, consecuencia de la pandemia. La gran propagación del coronavirus provocó hace poco más de un año la suspensión de todo evento social y sin importar el ámbito. Así, las últimas pruebas que se desarrollaron fueron la Pink Running de Cadena 100, organizada por el Día Internacional de la Mujer, y la popular Rompepiernas, que es la Media Maratón Espiel – Belmez. Precisamente en la primera se impuso Raquel Hernández, en una cita encuadrada en el circuito ideado para 2020 por el Instituto Municipal de Deportes (Imdeco). Mientras, Lázaro Estepa y Azahara Cerro vencieron en la segunda, integrada en el Circuito Provincial. Cabe recordar, en este punto, que el tradicional serial cordobés dejó de serlo por la división existente entre el Ayuntamiento y la Diputación. Sea como fuere, aquello ocurrió el 8 de marzo, cuando estaba muy cerca la emblemática Carrera Puente Romano.

Fue esta última cita la que abrió una cadena de suspensiones y cancelaciones que ya no cesó hasta el 31 de diciembre. La veterana competición popular de la capital iba a tener lugar aun después de que hubiera una problemática que casi la dejara fuera del calendario. Lo cierto es que tanto ésta como todas las fijadas en marzo, en la provincia en general, salieron de la agenda debido a la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno el 14 de marzo. Pero la situación se postergó y no hubo vuelta. Y después las circunstancias dentro de la crisis sanitaria no mejoraron de tal forma que pudiera producirse la vuelta a la actividad en lo que al atletismo popular se refiere. Eso generó que incluso eventos reprogramados -esto es aplazados de su fecha original- no se llevaran a cabo a lo largo de los meses posteriores.

A modo de resumen, en la capital sólo tuvieron lugar tres carreras populares previstas por el Imdeco hasta el último día del año, mientras que en la provincia sólo se dio la disputa de cinco de un total de 44. Es decir, apenas ocho pruebas de 67 contaron de nuevos campeones y campeonas. También la tesitura conllevó la ausencia de muchas competiciones realmente importantes, con el ejemplo más claro de la Media Maratón de Córdoba. La cita más relevante del calendario atlético en la provincia tampoco pudo efectuarse, con mucha más razón si cabe al reunir a casi 9.000 deportistas y una gran cantidad de público. En la capital también se echó en falta, especialmente, la siempre atractiva San Silvestre en el Parque Figueroa.

Transcurrida la mayor parte del primer trimestre de 2021 las circunstancias no acaban de favorecer el regreso de los circuitos en la ciudad y las demás localidades. Eso aun cuando la idea era tomar las calzadas a partir de finales de febrero. Ahora, la duda es si finalmente va a haber carreras populares a lo largo del año, lo cual por ahora parece poco probable. De hecho, no existe noticia acerca de los ciclos competitivos y sí la sospecha de que la Diputación tiene la perspectiva de dar por cancelado el suyo. No es oficial este hecho, sin embargo. Mientras, determinados clubes y municipios dieron con una solución: el desarrollo de citas de forma virtual y con cada atleta por su parte. De tal modo se disputaron, por ejemplo, la María Auxiliadora de Montilla o la Subida a Las Ermitas por la donación de órganos en Córdoba durante 2020. Recientemente, sin ir más lejos, Cadena 100 realizó idéntica propuesta para su Pink Running.