Fátima Ouhaddou hace historia en Rotterdam

Inconmensurable éxito el que ha logrado este fin de semana la atleta Fátima Ouhaddou, marroquí de nacimiento aunque asentada en la localidad de Aguilar de la Frontera desde hace años. La deportista, una de las maratonianas más destacas de la provincia, alcanzó su mayor éxito en la Maratón de Róterdam, una de las pruebas más exigentes a nivel internacional y que se celebró este fin de semana en dicha ciudad de Países Bajos. Y es que la deportista del Club Amo Allá de la localidad de la Campiña Sur acabó en la quinta posición de la prueba en la modalidad femenina, siendo la segunda mejor europea con un tiempo de 2:26:44. Eso sí, cabe puntualizar que dicha segunda plaza es compartida con la polaca Aleksandra Lisowska, la vigente campeona de Europa, y que entró en la meta al mismo tiempo que la aguilarense.

Un resultado mayúsculo, que sigue demostrando el crecimiento español en la larga distancia, ya que Ouhaddou, gracias a dicha marca, logró mejorar el antiguo récord de Ana Isabel Alonso, superado hasta en tres ocasiones en los últimos seis meses tras contar con una vigencia de hasta 25 años. Sea como sea, la marca para la cordobesa, elegible para España desde el mes de octubre del pasado año, le permite obtener la mínima para el Mundial de Budapest del próximo verano, así como mínima olímpica.

A sus 29 años, Fátima Ouhaddou, pupila de Johny Ouriaghli y que se alzó con el subcampeonato de medio maratón el pasado año en Paterna, sigue demostrando una notable progresión. En Países Bajos protagonizó una carrera muy inteligente y en la que fue de menos a más, hasta conseguir, como es lógico, pulverizar todos los récords de la provincia con la tercera mejor marca española de la historia. En sus redes sociales expuso que había sido “un sueño cumplido” y agradeció a “los que me han empujado en cada zancada, los que me han levantado en cada caída, los que me han animado en cada derrota”.