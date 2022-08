La España de Carmen Avilés, octava en el Europeo

Un nuevo éxito más para una cordobesa que, esta vez, no ha podido ayudar a sus compañeras desde la pista. La atleta Carmen Avilés es una de las deportistas con mayor proyección de esta disciplina a nivel califal, aunque también se ha consolidado como un auténtico referente en el presente. La profesional del Unicaja Jaén Paraíso Interior ha cuajado una grandísima temporada, consiguiendo un buen resultado en el último Campeonato de España que le permitió debutar en el Mundial de Oregón. Esta vez, la selección española de atletismo contó con sus servicios para estar presente en la convocatoria con motivo del Campeonato de Europa y esta escuadra ha vuelto a llegar a una final continental.

El relevo español de Carmen Avilés, a la final del Campeonato de Europa

No hubo suerte y, una vez más, Carmen Avilés no estuvo en el cuarteto titular. Aun así y desde el primer momento de la final, España ya se vio rezagada sin la presencia de la cordobesa. Eva Santidrián no pudo mantener el ritmo de sus rivales directas y dejó el testigo para una Aauri Bokesa que tuvo que intentar remontar, pero no fue posible. Más tarde, Berta Segura y Sara Gallego trataron de recortar la distancia con el séptimo clasificado, aunque, finalmente, este relevo entró en línea de meta en octava posición. A pesar de esta marca, la selección española vuelve a estar presente en una final, colocándose así a la altura de los mejores conjuntos a nivel europeo.

Con anterioridad, este relevo español logró una grandísima actuación en la semifinal, pulverizando por cuatro segundos la mejor marca española de la historia en un Campeonato de Europa. Por ello, el cuadro formado por Aauri Bokesa, Eva Santidrián, Berta Segura y Laura Hernández finalizó en quinto lugar la primera eliminatoria y séptimo en la clasificación global, consiguiendo un sitio entre los ocho mejores equipos que han luchado por las medallas. Gracias a esta labor previa, la selección nacional ha cosechado una buena octava posición, aunque sin la colaboración de una Carmen Avilés que tendrá que esperar para volver a defender los colores de España.