Carmen Avilés se queda a un paso de la final en Finlandia

Un esfuerzo titánico, una mejor marca personal, pero sin premio final. Carmen Avilés no podrá volverse de Espoo, Finlandia, sin medalla, al menos, en la prueba de 400 metros lisos. El Campeonato de Europa sub 23, que cuenta con una amplia participación por parte del equipo español, tenía en la cordobesa a una de las favoritas a subirse al podio en la prueba de 400 metros, pero finalmente no ha podido ser. La exigencia era máxima, y, por ello, Avilés dio el cien por cien desde el primer momento y, quizás, eso fue lo que acabó provocando que en el momento decisivo, en la semifinal, el físico le pasase una mala factura a la cordobesa.

Así, en la primera fase clasificatoria, la joven atleta cordobesa dio su máximo y logró clasificarse en segunda posición, con un meritorio registro de 52.61, que suponía la mejor marca personal de Carmen Avilés. Además, ese tiempo le sirvió para clasificar a las semifinales, quedándose tan solo a una décima de la suiza, Catia Gubelmann, que fue la que se coronó en primera posición. Con todo ello, la cordobesa avanzaba hasta las semifinales, que tendrían lugar en horario vespertino, y en las que las tres primeras lograban una plaza directa para la gran final.

Ya en la tarde, Avilés plantó cara en la mencionada semifinal. Resultaba complicado igualar o superar el tiempo marcado en el horario matutino, aunque el objetivo era ese para así lograr una plaza en la final. Sin embargo, la cordobesa, finalmente, acabó en cuarto lugar, con un tiempo final de 53.26, más de medio segundo más lento de lo visto en la fase clasificatoria. Con ello, Avilés finalizó en cuarta posición, a cuatro décimas de la clasificación para la final, que se quedó en 53.20, y a casi segundo y medio de la primera clasificada, Yemi Mary John, que paró el crono en 51.80. Así, la posibilidad de estar en la final y de sumar una medalla más en su palmarés se esfuma para la atleta cordobesa.

Pese a ello, Carmen Avilés aún tendrá una nueva oportunidad en el Campeonato de Europa sub 23 celebrado en Finlandia de volverse a España tocando metal. El próximo sábado, 15 de julio, a las 13:35 horas, la cordobesa participará con otras cinco atletas preseleccionadas por el combinado español en la prueba de relevo 4x400. El objetivo será el mismo que el visto en la prueba de 400 metros lisos: hacerse un hueco en la final para lograr, así, una medalla en un campeonato continental.