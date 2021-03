Carmen Avilés, de plata en el Nacional sub 20 en pista cubierta

Vuelve a hacer lo que mejor sabe. Y eso no es correr, que también. Su especialidad es subir al podio, lo que consigue de nuevo a nivel nacional. Esta vez, Carmen Avilés se hace con una medalla de plata en el Campeonato de España sub 20 en pista cubierta. De esta forma, la joven corredora del Club Los Califas – Universidad de Córdoba logra resarcirse tras la competición absoluta. La atleta es segunda en una de sus pruebas predilectas, la de 400 metros. Necesario resulta remarcar, además, que alcanza la presea después de sufrir una lesión antes de mitad de la carrera. Pero la suya no es la única medalla para la provincia en esta ocasión, ya que Juan Francisco Trujillo, del Palma del Río Virgen de Belén, suma un bronce en altura. Además, el Surco Lucena aporta otro metal de la mano de Manuel Varela, deportista madrileño que termina como subcampeón en peso.

De los trofeos netamente cordobeses, el más destacado fue el Carmen Avilés, que dio muestra de nuevo de su talento. Así como de su capacidad de superación. La atleta, una de las figuras principales del atletismo provincial, no pudo subir al primer cajón del podio en Antequera pero al menos añadió otra medalla a su ya envidiable hoja de servicios. Lo hizo tras terminar en primera posición en su semifinal con un tiempo de 55.97. Ya en la final de la prueba de 400 metros rebajó la marca y cruzó la línea de meta con un crono de 55.38. Dicho registro le sirvió para, en efecto, colgarse la medalla de plata. Sólo le pudo superar en Salma Celeste Paralluelo, del Playas Castellón, al cerrar la carrera en 54.11.

Con todo, y como se anticipó, el subcampeonato resulta mucho más meritorio aunque la cordobesa acostumbre a vencer por las circunstancias en que lo consiguió. La atleta sufrió problemas en su gemelo izquierdo en el punto de los 150 metros, de forma que ya no pudo hacer la carrera que deseaba desde la calle libre. De hecho, según precisó a CORDÓPOLIS, estuvo a punto de abandonar a media prueba -esto es a los 200 metros-. Sin embargo, quiso hacer una demostración de pundonor y concluir lo ya empezado. Ahora aguarda para conocer el alcance de la lesión, lo que va a saber una vez sea tratada por su fisioterapeuta.

Sea como fuere, la corredora del Club Los Califas – UCO retomó su colección de preseas en un Campeonato de España sub 20 en pista cubierta que se desarrolló durante este fin de semana en Málaga. Fue, concretamente, en la mencionada localidad de Antequera, donde también subió al podio Juan Francisco Trujillo en la prueba de altura -o salto de altura, como se prefiera-. El joven deportista del Palma del Río Virgen de Belén se hizo con un bronce al establecer una mejor marca de 1.99. Este registro. El cordobés se vio rebasado tan sólo por Edgar Climent, del Colomenca, y Eneko Larrea, del Deportivo Éibar. Ambos fueron, respectivamente, oro y plata con saltos de 2.06 y 2.04.

Por otro lado, el Surco Lucena también cosechó un metal en Antequera. Lógicamente, ha de añadirse a los logros provinciales por mucho que corriera a cargo de un atleta de otro lugar. Fue Manuel Varela, natural de Madrid, quien concedió un puesto de un podio a la entidad cordobesa. La presea esta vez fue de plata, igual que la obtenida por Carmen Avilés, en la prueba de peso -de seis kilógramos-. El deportista acabó con un mejor lanzamiento de 16.94. Más allá de los tres laureados, la expedición desde Córdoba fue mayor en el Campeonato de España sub 20 en pista cubierta. Acudieron otros representantes del propio Surco Lucena, el Trotasierra y el Trotacalles, así como Gonzalo Soler como miembro del Atletismo Base.