La viuda que viajó de Ávila a Córdoba para construir ‘El Reino de Agartha’ con sus libros

En el interior de El Reino de Agartha hay un sofá amarillo desde el que se contempla el Templo Romano, símbolo de la Córdoba que fue y sigue siendo. Dentro de esta nueva librería, situada en pleno centro cordobés, coexisten varios mundos unidos por una ruteña que ha pasado toda su vida viajando por España y que ahora ha vuelto a Córdoba.

“Siempre le tuve mucho cariño a esta ciudad”, asegura nada más comenzar este encuentro con Cordópolis. Para su dueña, Maribel Molina, esta es “una librería de autor”. Este espacio parece creado para resguardarse de los ritmos frenéticos de la céntrica calle Claudio Marcelo, propios de la vida actual. Se aleja de esas librerías donde el lector entra tal y como sale. “Yo quería que fuera un viaje al interior de uno mismo a través de los libros que son los que te hacen viajar”, explica Maribel con la ilusión de tener entre manos un proyecto que le apasiona.

El padre de Maribel era constructor de pantanos, así que su vida ha estado marcada por viajes entre provincias españolas. Ella vivió 17 años en Andalucía, moviéndose “de pueblo en pueblo, de pantano en pantano”. Cuando tuvo la oportunidad, comenzó a trabajar en la misma empresa que su padre y continuaron moviéndose por Madrid, Ávila y Alicante.

En aquellos años trabajaba de administrativa de obra e iba encadenando proyectos, tenía un buen trabajo. “Era indefinida”, admite. “Me casé con un zamorano y estábamos todo el día para arriba y para abajo”, relata la librera, mientras recuerda esos viajes en coche entre Madrid, Zamora y Ávila con una maleta cargada con ropa y libros.

Hace cuatro años falleció su marido y eso supuso un punto y a parte. Maribel decidió dejar toda esa vida atrás y abrir una nueva etapa. “Después de pasar el duelo, dije que iba a montar una librería”. Y así lo hizo. “Tenía varias ciudades en mente pero siempre quise volver a Córdoba”, afirma con esa nostalgia de quién ha estado mucho tiempo alejada de sus raíces. Aunque toda su familia es de Iznájar, ella nació en Rute, donde pasó sus primeros nueve meses de vida. “A mi padre le trasladaban de un sitio a otro”, así fue como vivió hasta los 10 años en Córdoba.

Aquella Maribel de 10 años se topó con Viaje al centro de la tierra de Julio Verne, su primera novela. Asegura que la impresionó y la ha tenido presente hasta la actualidad. En el proceso de elegir nombre para la librería recordó que a principios del siglo XIX había un viajero que aseguraba que el interior de la Tierra estaba hueco y albergaba un reino, Agartha. En realidad, este lugar era un mito más entre tantos otros como el de la ciudad de la Atlántida.

Su vida y sus pasiones han ido modelando esta librería, desde el nombre hasta los objetos que la componen. En la sección de cartografía ha colocado un baúl de finales del siglo XIX, donde su bisabuela llevaba el ajuar de su boda. Además, ahora forma parte del Instituto Geográfico Nacional y vende algunos mapas antiguos. “Esta es una librería más tematizada”, explica.

En los siglos XVII y XVIII, los gabinetes de curiosidades eran unos lugares donde “los viajeros de la época iban guardando los objetos que traían de sus viajes”, explica Maribel desde el sofá de su librería. Estos se consideran los antecedentes de los museos tal y como se conocen actualmente. Por esto escogió esta denominación, “porque tengo un montón de libros curiosos”, además de una selección de bisutería de recreación de joyería antigua, hecha por fabricantes independientes.

El Reino de Agartha es el resultado de las experiencias que ha vivido Maribel a lo largo de su vida y todo lo que ha ido descubriendo. Entre sus paredes, además de la sección de cartografía, también se encuentra el sombrero característico de los arqueólogos que usaba su marido, o ha destinado un rincón para que los pequeños descubran sus primeras lecturas y dejen sus dibujos de recuerdo. “Todo esto lo he montado yo, no es la típica franquicia”, detalla.

La distribución está pensada para acoger firmas de libros como la de este sábado, donde Ignacio Luis Rivero y Jesús Valentín García presentarán sus novelas ambientadas en Sevilla, pero con un tono muy distinto. “Voy a hacer un duelo de cuñados”, bromea en referencia a la relación de los escritores.

Esta “cordobesa de los pies a la cabeza”, como ella se denomina, asegura que tiene que obligarse a salir de su librería. “Buscaba un espacio agradable, de encuentro”, porque después de pasar toda su vida de un lado a otro quería asentarse. “Yo quiero jubilarme aquí”, confirma con alegría.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!