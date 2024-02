Vecinos y colectivos culturales piden a la Junta que declare BIC los cines de verano

La asociación Cine Cercano, la plataforma La Filmoteca se queda, y la asociación de vecinos La Fuenseca-Santa Marina-Orive, que están liderando el movimiento de reapertura de los cines de verano de Córdoba, han solicitado una reunión con el delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte, Eduardo Lucena, con la intención de que el Gobierno Andaluz declare esta manifestación socio-cultural como Bien de Interés Cultural (BIC).

En el escrito que se ha registrado, facilitado a este periódico, recuerdan que corresponde a su delegación “impulsar y tramitar la declaración de los cuatro cines de verano como Bienes de Interés Cultural, con las cautelas, protección e intervenciones públicas que conlleven”.

Además, le recuerda que el propio Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, en un acuerdo institucional, por unanimidad, del pasado 19 de octubre, recogía “instar a la Junta de Andalucía a la declaración de Bien de Interés Cultural tanto a los cines de verano que actualmente tenemos en la ciudad de Córdoba, como a la colección acumulada por Martín Cañuelo a lo largo de su vida; asegurando así el uso de los bienes muebles e inmuebles que durante años protegió y suponen un valor etnográfico histórico de Córdoba que salvaguardar”.

Por ello, las tres asociaciones solicitan una reunión con Lucena y/o el técnico adscrito a esta materia, con el objetivo de recibir información de “los procedimientos, los requisitos, plazos y consecuencias de esa declaración”. Asimismo, en la misiva le piden su opinión, “por muy preliminar y provisional que debe ser, previa a los informes que sean de menester, sobre el fondo de la cuestión”.

Mientras tanto, la petición de firmas iniciada por los colectivos para salvar los cines de verano ya ha sumando casi 3.000 adhesiones en apenas unos días.

