La Universidad de Córdoba inaugura la exposición de Alice W. de Wilmer

La cultura siempre es uno de los grandes atractivos de una ciudad, más aún si se tiene en cuenta que, por ejemplo, Córdoba tiene, además, una historia muy amplia detrás, por lo que la propia capital te demuestra que es muy importante conocer todos los entresijos de una disciplina u otra. Para dotar de más conocimiento a esta sociedad, la Universidad de Córdoba (UCO) ha inaugurado en su Centro de Exposiciones de la plaza de la Corredera la exposición de Alice W. Wilmer.

A este evento han acudido el rector de la institución académica, Manuel Torralbo, el director general de cultura de la UCO, Fernando Lara de Vicente, el comisario de la exposición, Federico Castro Morales, y el hijo de la artista y propietario de la obra cedida, Curt Wilmer. Por tanto, el centro de UCOCultura se ha convertido en el epicentro de la obra de una artista argentina con un gran trayectoria a sus espaldas.

Y es que Alice W. de Wilmer (1907-1984) nació en Mendoza, Argentina, aunque tuvo que emigrar hasta Alemania donde se formó en la Escuela de Arte y Artesanía de Hambur-Lerchenfeld, en la Academia de Dresde y en la Academia de Arte de Berlín. Con tan solo 24 años llegó al Protectorado Español de Marruecos donde residía Oskal Wilmer, con el que se casó y tuvo a Curt Wilmer, propietario de la obra expuesta en el centro de UCOCultura.

Aun así y tras estallar la Guerra Civil española, tanto Alice como Curt tuvieron que retornar a Alemania donde estudió con el profesor Josef Henselmann en la Escuela Estatal de Baviera. Cuando se acabó este conflicto, se establecieron en Madrid, aunque en 1938 ya recibió el encargo de dos esculturas para un arsenal del Ministerio del Aire, dos figuras de tamaño natural talladas en madera que representaban dos aviaciones. Con ello, su obra se empezó a conocer hasta la actualidad.

En cambio, su relación con Córdoba no data únicamente en este evento, ya que Alice W. de Wilmer participó en la tercera Exposición de Arte Taurino celebrada en Córdoba en 1948 donde realizó un busto dedicado a Manolete, que preside actualmente el acceso al Museo Taurino de Córdoba, Gracias a ello, el concurso le concedió el primer premio por encima de Juan de Ávalos y Amadeo Ruiz, dos de los escultores más representativos de aquella época.

Es por ello que la trayectoria de esta escultora argentina es más que notable y su hijo ha cedido parte de sus obras a UCOCultura en una exposición que integrará cuatro secciones: Diversas y elegantes, Animalario, En el edén, y Retablo. Una muestra que presenta 52 piezas expresivas de su trayectoria y el avance de la escultura desde la figuración de carácter más académico hacia formas más estilizadas y esquemáticas.

Con esta exposición la UCO quiere contribuir a su recuperación para la Historia del Arte y favorecer la investigación sobre esta creadora. Para lograr este objetivo, el hijo de la escultora ha firmado un convenio de cesión de estas 52 piezas durante un periodo de diez años. Este espacio cultural, además de contar con instrumentos inclusivos para hacerla accesible a personas con diferentes discapacidades funcionales, estará disponible desde el 19 de febrero hasta el 12 de marzo con un horario de visita de lunes a viernes de 9:00 a 18:00; sábados, domingos y festivos de 11:00 a 18:00 en UCOCultura (plaza de la Corredera, 40).

