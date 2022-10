El Gobierno encarga la redacción del proyecto para la restauración del Museo Arqueológico

La Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura del Ministerio ha encargado al arquitecto Fernando Calvo la redacción de uno de los proyectos de obra más ambiciosos y también más importantes para la ciudad de Córdoba de los próximos años: la culminación de la reforma y ampliación del Museo Arqueológico. Los trabajos se desarrollarán en una de las zonas más protegidas de la ciudad, dentro de los restos del antiguo teatro romano de Corduba y con el objetivo de convertir a la zona en un edificio referente de la capital.

En concreto, el proyecto ha sido encargado a Fernando Calvo por un plazo de 48 meses (cuatro años) y un presupuesto de más de medio millón de euros. Con ese dinero y en ese plazo, se tiene que redactar el proyecto de obra y posteriormente dirigir los trabajos.

Para las obras, se ha previsto una inversión de unos nueve millones de euros, con un plazo indeterminado de ejecución, aunque se plantean 36 meses. Antes, se tiene que redactar el proyecto de obra, que es muy complejo, con una multitud de trámites pero sobre todo de detalles. De hecho, el Ministerio de Cultura calcula un plazo de al menos un año, más los 36 meses siguientes para la dirección de las obras.

En el pliego, el Gobierno ya deja claro qué es lo que quiere que el equipo de arquitectos y arqueólogos planteen:

La adjudicación se formalizó el pasado sábado. El plazo de redacción, por tanto, ha comenzado ya a correr. El arquitecto tendrá que entregar el proyecto de reforma del Arqueológico para el otoño del año 2023. Después, el Gobierno tendrá que iniciar su propio procedimiento y adjudicar la obra a una empresa en concreto. Es decir, la reforma del Museo Arqueológico de Córdoba no concluirá antes del año 2027.

La ampliación del Museo Arqueológico de Córdoba es una de las obras más ambiciosas del Ministerio de Cultura en Córdoba. El Gobierno, en la memoria, asume que se trata de “uno de los museos arqueológicos más relevantes a nivel nacional, pues cuenta con unas colecciones de excepcional valor histórico y arqueológico, con piezas que abarcan desde la Prehistoria hasta la Baja Edad Media”.

El Museo tiene su origen en 1844, cuando las piezas arqueológicas procedentes de las desamortizaciones de los conventos cordobeses se reúnen en el entonces Museo Provincial de Bellas Artes, formando la Colección de Antigüedades. En 1920, ya de modo independiente, el Museo Arqueológico se instaló en el edificio que ocupa el número 4 de la plaza de San Juan, donde permaneció poco tiempo, trasladándose a una casa de origen mudéjar situada en la Calle Samuel de los Santos. Esta etapa de transición, de 1921 a 1959 culminó con el traslado a la sede definitiva. Desde 1959, el museo ocupa su actual sede principal, el Palacio de los Páez de Castillejo, también llamado de Jerónimo Páez.

Fue adquirido por el Ministerio de Educación en 1942. En los años 50 fue restaurado y rehabilitado por el arquitecto Félix Hernández. Su instalación museográfica actual se inauguró en 1962. En ese mismo año, tanto este edificio como sus colecciones, fueron declarados Monumento Histórico Artístico (Decreto 474 de 1 de marzo). En esta etapa produjo un incremento considerable de los fondos conservados, la creación del servicio de investigación de arqueología urbana, el nacimiento de su excelente biblioteca especializada en arqueología, y la edición de una revista científica, Corduba Archaeologica. El Museo Arqueológico de Córdoba se convierte entonces en uno de los más completos de España, detalla el Ministerio en la memoria del proyecto.

La reforma del Museo se planteó en dos fases sucesivas: Una primera fase de ampliación de nueva planta (1998-2011) y una segunda fase de rehabilitación y adecuación de la sede histórica, que es la que se va a acometer a partir de ahora.

