Noé Serrano, el escultor cordobés en las entrañas de ‘The Batman’

Este lunes 18 de abril llega a la plataforma HBO Max la película The Batman, un reboot de las aventuras de Bruce Wayne en Gotham dirigida por Matt Reeves y que ha conseguido, en su paso por los cines, unas críticas positivas que sólo se recordaban de la franquicia de Christopher Nolan.

Y lo curioso es que en esta superproducción de 200 millones de dólares hay detalles (bastante importantes, además) creados e impulsados desde Andalucía y con el trabajo de un cordobés: el escultor Noé Serrano. El teléfono de Serrano, cuya anterior experiencia en el cine fue con Un monstruo viene a verme hace ocho años, volvió a sonar en su estudio en la barriada de Santa Cruz y, de nuevo, fue para reclamar su trabajo.

La diferencia es que ni el propio artista fue consciente de que la oferta que tenía sobre la mesa era para trabajar en una saga tan importante como la de Batman. “Me dijeron que el proyecto se llamaba The batman pero, aunque lo primero que pensé fué en el caballero oscuro, no esperaba encontrarme con un proyecto de ese calibre”, reconoce ahora Serrano cuando recuerda aquella oferta.

Una proposición que le puso sobre la mesa el técnico británico Tristan Cornelius Versluis, un reputado especialista que, además, venía de hacer los efectos especiales de 1917 (Sam Mendes, 2020) y que acababa de instalarse en su estudio, ubicado en un cortijo en la localidad granadina de Baza.

Pero sí. Resulta que era Batman, Batman. Serrano había trabajado con Verluis poco antes, modelando las manos de un demonio para una película menor. Ambos se conocieron a través de las redes. Curiosamente fue el técnico inglés el que disparó primero.

“Me habían hablado de él y de que estaba montando un estudio en Granada. Así que lo localicé por Facebook y entonces vi que había una conversación antigua en la que él me había contactado y no le había respondido”, recuerda ahora el escultor cordobés, que inició entonces los contactos que le llevaron a sumarse a un proyecto que comenzó a rodarse en enero de 2020, pero que se dilató por la pandemia.

Una máscara de Batman, otra de Robert Pattinson y una sonrisa del Joker

Serrano se mudó en enero de 2020 al estudio de Verluis en Baza y comenzó a trabajar en varias piezas para la película. Hizo diversos trabajos de modelado, pero concretamente, suyas es la máscara de Batman que usaba el doble en las escenas de riesgo, incluyendo también las prótesis para un maquillaje de la cara de Robert Pattinson para el especialista. Este trabajo lo hizo junto al artista italiano Valter Casoto, un reputado técnico de efectos especiales italiano, especializado en hiperrealismo.

Era muy osado pensar que yo aquí en Granada iba a trabajar haciendo a Batman

Además, también hizo el escultor cordobés una mascarilla de la parte del rostro que se ve de Batman, es decir, de la nariz, labios y el mentón de Robert Pattinson, para que la llevara el propio actor cuando rodaba sus escenas de riesgo (recordemos que es una película que no ahorra en peleas, disparos y explosiones).

Además, hizo maquillaje de moratones y cicatrices para Alfred, el mayordomo de Bruce Wayne, que en esta película interpreta el actor y director Andy Serkis, conocido por su papel de Gollum en El señor de los anillos.

En total, un mes y medio de trabajo intenso con un equipo formado por técnicos de Londres, España, Italia y Alemania. Todo ello en un taller subterráneo, excavado en las mismas entrañas de la tierra en mitad del desierto, al que cariñosamente se referían como “la batcueva”.

Un cordobés en los créditos de The Batman

Dos años después, The Batman llega a los cines y arrasa. Es uno de los mejores estrenos del 2022 y una película que convence a la crítica y a parte del público. Serrano va a verla al cine y se deja convencer por el resultado: “Creo que este Batman va a marcar un antes y un después en el cine de superhéroes. Además, es una película que está tan bien construida y orquestada que aún durando tres horas y siendo aparentemente lenta, no le sobra ni un solo minuto”, afirma.

“Es espectacular. Cuando trabajas en un proyecto así, estas ansioso por ver el resultado de tanto trabajo. Ya que no es lo mismo haber formado parte de un proyecto más, a hacerlo en uno que pueda llegar a trascender”, señala el artista cordobés, que confiesa que, sintió nervios al ver la película por primera vez. “Me hace una ilusión especial el ver mi nombre en los créditos. He soñado muchas veces de niño con ello y eso no se olvida”, señala el creador, que, tras esta película, ha seguido trabajando con Tristan Cornelius Verluis en otros proyectos, algunos de ellos a punto de estreno

Es el caso de Men, la próxima película del director británico Alex Garland (Ex Machina, Aniquilación), y que estrena el mes próximo un film de terror con sólo tres personajes en el que el maquillaje y los efectos visuales son claves en la trama. Además, también ha participado en la primera serie de televisión que ha hecho Tim Burton, a partir del personaje de Miércoles en La familia Adams.

Todo a partir de una relación que parece ir para largo entre el técnico británico y el escultor cordobés. “Cuando yo llegué a The Batman, una semana después Tristan se tuvo que ir a EE.UU. porque estaba nominado a Los Oscar por 1917. Y ese nivel que tiene Tristan es lo que hace que se pueda traer proyectos como The Batman a España. Es un privilegio para mi que cuente conmigo y tener su confianza”, reflexiona Serrano.