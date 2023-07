Un musical, una cine 'party' o un concierto de Gloria Trevi, entre los planes para el último finde de julio

Este viernes y este sábado continúa el Flamenco en la Terraza. El viernes con la actuación de Andrés Jiménez al baile y el sábado con Laura Heredia al cante, acompañada de Juan Luis Caro a la guitarra. Ambos espectáculos tendrán lugar en la terraza del Centro de Recepción de Visitantes a las 22:00, con entrada libre hasta completar aforo. El ciclo ofrece espectáculos flamencos todos los jueves, viernes y sábados hasta el mes de septiembre.

El sábado, los cordobeses también podrán acudir a otro espectáculo de flamenco dentro del ciclo Al Calor del Flamenco, con Marcos Morales y su grupo al baile. Entrada libre hasta completar aforo 22:00 en la Posada del Potro.

El Palacio de Viana acoge este viernes la última representación de su ciclo Viana a escena. En esta ocasión una obra de la reciente compañía teatral Anthea Teatro, Una tarde con los Quintana. Esta se basa en la idea de que las mujeres son guerreras y narra cómo a Rogelio se le olvida el aniversario de su boda. Ella es una pólvora y se encuentra en un momento crítico de su corazón. Él, en cambio, se toma su tiempo para todo, y es que él tiene la “Sangre gorda”. La representación será a las 22:00, con apertura de puertas a las 21:30, en el Patio de Columnas. Las entradas tienen un precio de 9 euros, de 7 euros con la tarjeta Cajasur o Grupo Kutxabank.

Este viernes el Ambigú Axerquía proyectará en su terraza el mítico film Ghostbusters o Los cazafantasmas (1984) a las 22:30, con apertura de puertas a las 22:00. Esta será la primera sesión de su cineforum que celebrará el resto de sesiones los jueves. Presentado por el director Eduardo Parragas. Y después de la película, una session party y más a cargo de Jesús Blitz.

El sábado le toca el turno a la música, también en el Ambigú. Esta vez acogerá un concierto de Jaloque. El grupo surge de tres amigos con distintas carreras musicales que tienen una idea en común, “hacer gozar de la música”. Ellos mismos destacan su buen rollo en el escenario y su humor. Con el show que presentarán en El Ambigú harán un amplio recorrido por un repertorio que abarca desde temas flamencos, hasta reggae o funky. La entrada con consumición tiene un precio de 8 euros, estas pueden reservarse en el correo ambiguaxerquia@gmail.com. La apertura de puertas será a las 22:00.

La asociación vecinal de Valdeolleros ofrece este viernes la última película, El Mundo es Nuestro. El film español de 2012, dirigido por Alfonso Sánchez, es una comedia en la que El ‘Cabesa’ y el ‘Culebra’, siguiendo los pasos del Dioni, deciden dar un gran golpe: atracar una sucursal bancaria y huir a Brasil. Lo que parecía que iba a ser un trabajo sencillo, se complica debido a la irrupción repentina de Fermín, un empresario cincuentón cargado de explosivos, que amenaza con inmolarse y exige la presencia de la televisión para llamar la atención sobre su precaria situación económica. Así pues, un simple atraco, se convierte en un secuestro en toda regla con rehenes y explosivos de por medio. La proyección, como cada viernes, será a las 22:00 en la Plaza Valdeolleros.

En Fátima, el mismo viernes, proyectarán la última película del mes -habiendo ofrecido ya una el 14 de julio-. En este caso, el público podrá disfrutar de A todo tren. Destino Asturias (2021). La comedia dirigida por Santiago Segura cuenta cómo Ricardo decide llevar a su hijo a un campamento en Asturias en tren nocturno, y algunos padres le proponen que lleve también a varios de sus hijos Sin embargo, no cuentan con que en el último minuto les acompañe Felipe, abuelo de dos de los niños, un tipo extravagante e irresponsable. El viaje empieza complicado cuando el tren arranca sin Ricardo ni Felipe, pero con los niños solos dentro. Esta se proyectará a las 22:00, con acceso a las 21:30.

La cantante mexicana ofrecerá un concierto este sábado en el recinto ferial de Priego de Córdoba, enmarcado dentro de la 75 edición de su festival de música, teatro y danza. El espectáculo tendrá lugar a las 22:00 y las entradas tienen un precio de 25 euros.

También este sábado tendrá lugar el tributo al musical de La bella y la bestia en Fernán Núñez, a las 22:00 en el recinto ferial. Este estará protagonizado por Sandra González como Bella, José Manuel Arreciado como Bestia y Jesús Trinidad como Gastón. Esta es la quinta temporada del espectáculo en gira de la compañía sevillana La Barbarie Teatro. Las entradas para ver La Bella y la Bestia en el Recinto Ferial de Fernán Núñez, Córdoba, son gratuitas.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!