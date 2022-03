Mestizas, el grupo formado en Boston con la cordobesa Esperanza Delgado, publica su primer trabajo

Mestizas, el proyecto musical formado en la Berklee College of Music de Boston del que forman parte la cantante cordobesa Esperanza Delgado y la instrumentista sevillana Paloma Gómez, acaba de publicar su primer EP, titulado El alma de la olvidada, y que recoge algunas de sus canciones conocidas hasta la fecha.

Un trabajo que ha visto la luz en todas las plataformas y que recoge 30 minutos de música por parte de este grupo, que combina la tradición musical latinoamericana, el jazz y el flamenco, y cuya voz la pone la cordobesa Esperanza Delgado, estudiante becada en Berklee, uno de los centro musicales más importantes del mundo.

Así, El alma de la olvidada incluye seis versiones de clásicos de la música en español, entre ellos Ojalá que llueva café, La leyenda del tiempo, La tarara o Habaneras de Cádiz. La banda lo ha presentado en directo este pasado fin de semana en Boston, aunque también lo llevarán a Nueva York y Miami.

Formado por Esperanza Delgado a la voz principal (Córdoba, España), Estefanía Núñez-Villamandos al piano y coros (La Habana, Cuba), Ale Gómez a la trompeta, percusión y coros (Montevideo, Uruguay), Patricia Ligia al bajo y coros (Montevideo, Uruguay) y Paloma Gómez en flauta, percusión y coros (Sevilla, España), Mestizas ha trazado una trayectoria muy interesante desde sus inicios, optando por revisitar canciones olvidadas -pero fundamentales- de las culturas de sus componentes desde una perspectiva contemporánea, muy centrada en el jazz, el flamenco y las músicas latinas.

De España a Uruguay, y de La Habana a Boston, su música es el vehículo que transporta la riqueza cultural de cada uno de sus cinco integrantes. Con una musicalidad exquisita, el quinteto nacido en el Berklee College of Music destaca por su calidad, originalidad, estética y conciencia social. Con ese espíritu, ya han versionado clásicos como La tarara, Habaneras de Cádiz o No me casaré.