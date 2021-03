‘No me casaré’, el grupo internacional Mestizas pone son latino al 8M

No me casaré, así se titula la última canción publicada por el grupo internacional Mestizas, formado en el Berklee College of Music de Boston por cinco de sus alumnas, incluidas la cantante cordobesa Esperanza Delgado y la flautista sevillana Paloma Gómez Angulo, y con la que han querido poner música de alto octanaje latino al Día Internacional de la Mujer.

Se trata de una versión de un clásico de la canción latinoamericana, reactualizado con un sonido a caballo entre el son cubano, los experimentos de jazz fusión y los cantes de ida y vuelta. La canción se articula como un manifiesto sobre la libertad de elección de la mujer en un contexto contemporáneo, tal y como certifica el vídeo que acompaña el lanzamiento y que muestra imágenes de manifestaciones feministas de todo el mundo.

Mestizas es un proyecto fundado por Delgado y Gómez junto a la bajista Patricia Ligia, la trompetista Alejandra Gómez Ferolla, ambas uruguayas y la teclista cubana Estefanía Núñez Villamandos.

Todas ellas se conocieron en una actividad musical del Berklee College of Music de Boston, donde cursaban sus estudios de música. Aquello fue el preludio de una gira y un EP que se vieron paralizados por el coronavirus, pero que, en ningún caso, ha supuesto el final del proyecto.