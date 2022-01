Del Mercado renacentista al encuentro de 'Ciudad de las ideas': un 'finde' que abarca varios siglos y géneros

Mercado Renacentista

El último fin de semana de enero va a llenar la agenda de los cordobeses de actividades y las calles de gente, empezando por el Mercado Temático, que regresa tras la suspensión de 2021. Un evento en el que Córdoba regresará al Siglo de Oro con la instalación de un mercado renacentista desde este viernes hasta el domingo en el entorno de la Torre de la Calahorra.

El mercado temático -en otras ediciones, medieval-, se centrará este año en el Renacimiento y, del 28 al 30 de enero, ofrecerá al público cordobés y visitante más de 80 actividades diarias y 146 puestos. Toda la programación está aquí.

'Cordobiana', un espectáculo de Javier Latorre en La Corredera

Más de una treintena de artistas, pensadores, periodistas y gestores culturales participan en el I Encuentro Internacional Ciudadanía, Cultura y Sostenibilidad, organizado en el marco de Córdoba ciudad de las ideas, y que ofrece además otros estímulos: este viernes a las 20:00, en Sala Orive, se podrá ver el espectáculo Pièce distinguée n°45, de la coreógrafa y creadora La Ribot. Además, el sábado por la mañana, a las 11:00 en el Teatro Cómico, se proyectará la película documental Rediseñando el mañana de Pedro Aguilera.

El fin de fiesta será el sábado por la tarde en la plaza de La Corredera, con dos espectáculos: Cordobiana Sinfonía en La menor, de Javier Latorre y con Karen Lugo; y The past, the water, the seed Pieza en 3 movimientos, a cargo de la Escuela de Danza y Arte Dramático de Córdoba y la Córdoba Drumming Ensemble.

Las criadas, Jean Genet y Ana Torrent en el Gran Teatro

El plato fuerte en los teatros de Córdoba de este fin de semana es la obra Las criadas, basada en un texto de Jean Genet, e interpretada por Ana Torrent, Alicia Borrachero y Jorge Calvo. El espectáculo, que se podrá ver el sábado a las 20:00 en el Gran Teatro, cuenta la historia de las hermanas Claire y Solange Lemercier, criadas de una dama de la alta burguesía francesa, y que todas las noches inician una ceremonia perversa, un ritual donde la realidad y la ficción se mezclan en un juego mortal de cambio de identidades.

A título previo, el viernes a las 21:00, el Teatro Góngora acoge la Gala Benéfica Pro-Paso San Rafael, organizada por Hermandad del Arcángel San Rafael.

Arde Bogotá en Sala Hangar

La jovencísima banda murciana Arde Bogotá, una de las revelaciones del rock nacional, arranca en Córdoba una pequeña gira invernal para presentar su LP debut, La Noche. Será este viernes 28 de enero en la Sala Hangar, segunda cita de la banda con este repertorio tras agotar las entradas en su debut en Madrid.

Flamenco: Rafael Trenas y Segundo Falcón

El guitarrista cordobés, Rafael Trenas, actuará el próximo sábado 29 de enero a las 20:00 en el Teatro Góngora con su espectáculo Horizonte. En este, acompañado de otros artistas, interpretarán en directo las canciones que alberga su primer trabajo discográfico como guitarrista flamenco, compositor, solista, autor e intérprete principal.

La otra gran cita flamenca del finde semana será el recital del cantaor Segundo Falcón en la Peña Flamenca Fosforito (Taberna Las Beatillas). Será el viernes a las 21:30 y el cantaor sevillano estará acompañado del guitarrista Manolo Franco. Más flamenco habrá en la Sala León, que este viernes por la noche acoge una cena y un espectáculo flamenco a cargo del guitarrista Juanma El Tomate y la cantaora Miriam Montes

Hens en la M100

El sábado, la Sala M100 acoge el primer directo en Córdoba del músico y cantante Hens. Nacido en 1998 en Madrid, aunque ubicado en Segovia, el cantante presenta en la ciudad Hensito, un trabajo que inició su andadura entre los 25 discos más escuchados de España, en el top 15 de discos más vendidos y que lograba más de 4 millones de escuchas en es Spotify.

Southern y Cajón Desastre en Ambigú

El sábado 29 de Enero, a las 21:30, vuelven los directos más potentes al Ambigú de La Axerquía con el directo de Southern, uno de los mejores tributos a Pantera formado por miembros y ex-miembros de bandas como Ktulu, Def Con Dos, Vendetta FM y Konsumo Respeto entre muchos otros. Además, el domingo vuelven los directos al medio día y, desde las 13:30 y con un plato de arroz, se puede escuchar a Cajón Desastre.

Fonki Cheff en La Nave

Un nuevo colectivo de música negra nace en Córdoba y su bautismo es una fiesta. Se trata de Groovybes, que comandan los djs Giuseppe Beats y Dj Simpson, y que en su estreno apuesta por la vieja escuela: Desde Benicarló (Castellón), el DJ Fonki Cheff, un maestro virtuoso de la mezcla y el scratch. Junto a los tres, la crew de Wadub Kibir Sound System. Será en La Nave este sábado a partir de las 22:00.

Umbrio y Caperucita Roja en el Teatro Avanti

Doble sesión de teatro Avanti, que sigue con la programación para adultos y pequeños. El sábado, a las 21:00, los más mayores podrán ver Umbrio, de la compañía Azarte, que arranca cuando una pareja descubre que alguien ha entrado en su piso pero, en vez de robar, se han acostado en su cama de matrimonio, han movido de lugar los juguetes de su hija de seis años y han dejado la televisión en funcionamiento con un DVD de una ecografía de la niña. El domingo, a las 12:00, cambio de tercio con Caperucita Roja, de la Compañía Jabetin Teatro, que llevan a las tablas el cuento clásico desde la perspectiva del humor, la diversión y la amistad.