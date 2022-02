María José Llergo gana el Goya a la mejor canción por 'Te espera el mar'

La cantante y compositora cordobesa María José Llergo ha ganado el Premio Goya la Mejor Canción Original como autora y cantante de Te espera el mar, canción que sirve de banda sonora original de la película Mediterráneo, dirigida por Marcel Barrena sobre el Open Arms.

Precisamente, al presidente del Open Arms, Óscar Camps, y a su labor en el Mediterráneo le ha dedicado el premio la cantante cordobesa, que ha arrancado las risas del público al saludar a Penélope Cruz desde el escenario. Tras la broma, Llergo se ha puesto más seria para recordar que, lo que ocurre en el Mediterráneo, es una "herida que todos tenemos abierta y que, como sociedad podemos curar".

"Podemos evitar que el mediterráneo siga siendo una fosa común", ha afirmado la artista, que ha agradecido a su mánager que viera en ella luz cuando nadie más la veía, y a sus padres, por creer "en una niña muy pequeña con sueños muy grandes".

María José Llergo tras recibir el premio a la mejor canción original en los #Goya2022:



"No sabéis cuanto tiempo María José pequeñita soñó y luchó por estar en un sitio como este hoy... Hola Penélope"



▶https://t.co/f3hgxENcky pic.twitter.com/2y2d83Wf2c — RTVE (@rtve) 12 de febrero de 2022

La canción, Te espera el mar, constituye una especie de reverso-expansión del universo que dibujó María José Llergo con Nana del Mediterráneo, una de las primeras canciones con las que logró captar la atención del público nacional y que, al igual que en la canción ganadora del Goya, abordaba con honestidad y sutileza el drama de la inmigración a través de la ruta del mare nostrum.

Así que, solicitada por el equipo de Mediterráneo, la cantante cordobesa volvió a aquellas aguas con una nueva canción, en la que se hizo acompañar de los arreglos de cuerda y electrónica de Paloma Peñarubia, y del cuarteto formado por los violinistas Gabor Szabo y Román Kholmatoviolín, la violista Wenting Kang y la violonchelista Natalia Margulis.

Es el segundo Goya a mejor canción que se viene para Córdoba, después de que, en 2015, India Martínez saliera coronada por Niño sin miedo, de la película El niño. A las puertas se quedó la cantante Nita, que fue nominada en 2017 por su canción para la película Kiki, el amor se hace.

María José Llergo

El Premio Goya es el espaldarazo definitivo para la carrera de María José Llergo, nacida en Pozoblanco en 1994. Niña de las dunas (2018), su primer tema, totalmente do it yoursel’, la presentó al mundo junto al guitarrista flamenco Marc López. Me miras pero no me ves (2019), escrito por ella misma y coproducido por el sevillano Lost Twin, que habla sobre la invisibilidad de ciertos colectivos sociales, la consagró como una de las voces a tener en cuenta. Un beat primitivo, esencialista, que aunaba tradición y modernidad. Y que también se hallaba en El péndulo (2019), adalid del equilibrio, y título del primer lanzamiento físico de la artista.

Todos esos temas se encontraron finalmente en Sanación (2020), el primer álbum de la cordobesa. El EP de siete temas reflejaba su proceso de curación emocional, un homenaje más, también en los detalles sonoros, a sus orígenes. Voz en primer plano flotando sobre un flamenco mántrico y de electrónica atmosférica.

Con sucesivas publicaciones, la cantante ha dejado en desuso la paleta de referentes y ha zarandeado el panorama musical. Llergo ha embelesado al público, Sanación fue presentado en un Auditori de Barcelona abarrotado, y ha recibido el favor de la crítica musical, tanto a nivel nacional como internacional.

Mientras tanto, el público ha ido conociendo su propuesta, que aúna vanguardia y tradición. Sólo en este último año ha sido asesora musical de Pablo Alborán en el programa La Voz, y ha formado parte del elenco de artistas que han participado en la serie documental Acoustic Home, que emite la plataforma HBO Max