El luthier José Rodríguez, premio Rafael Romero ‘El gallina’ del Ayuntamiento de Andújar

El Ayuntamiento de Andújar y la Peña Flamenca 'Los Romeros' han acordado la concesión del XXI Galardón Rafael Romero 'El Gallina' para el fabricante de guitarras artesanas, José Rodríguez Peña (Andújar, 1958), uno de los luthieres más importantes de Córdoba, cuyas manos han construido instrumentos para artistas como Paco de Lucía, Alejandro Sanz o Vicente Amigo entre otros.

Con su taller ubicado en la calle San Pablo desde hace ya casi dos décadas, Rodríguez Peña es uno de los pocos luthiers que existen en el mundo con el mismo prestigio entre los amantes del flamenco y la guitarra clásica. Comenzó a hacer guitarras en 1971, recibiendo influencias de Miguel Rodríguez y Manuel Reyes, ambos de Córdoba.

Entre sus técnicas se encuentran la utilización del barnizado a muñequilla o el pegado con cola de conejo, y sus guitarras se hacen por encargo. Entre su clientes, Paco y de Lucía, Vicente Amigo, Los Panchos, Alejandro Sanz, Paco Serrano, Patrocinio, Rafael Trenas, Isaac Muñoz o José Tomás, entre muchos otros.

Su trayectoria le ha hecho merecedor de un premio que, en años anteriores, han recibido artistas como Serranito, Arcángel, Inmaculada Aguilar o Paco Cepero. El alcalde de Andújar y el concejal de Cultura han estado en su propio taller para hacerle partícipe del reconocimiento, aunque el galardón se le entregará el próximo 8 de octubre.

