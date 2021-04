El relato en Twitter de un escritor cordobés que mantuvo a muchos intrigados

"Vaya, parece que lo de las últimas noches no fue casualidad. Ya están otra vez los vecinos de enfrente alumbrándome con una linterna cada vez que me asomo. La verdad es que ya me empiezo a cansar de este jueguecito al que no veo la gracia, espero que la cosa no vaya a más".

Así comenzada en la noche del pasado viernes 2 de abril un relato en Twitter el escritor cordobés Salvador Gutiérrez Solís, que ha acumulado más de 500.000 lecturas y mantuvo a muchos internautas intrigados siguiendo el hilo que escribió, pincelada a pincelada, con una historia de intriga ligada a la Semana Santa y a sus dulces típicos: las torrijas.

Tal ha sido su repercusión en la red social, que Twitter lo mantuvo como 'tendencia' mientras el relato era seguido por miles de personas: "El relato que contó un escritor y mantuvo a muchos intrigados. El escritor Salvador Gutiérrez Solís ha escrito un hilo contando una historia que ha mantenido a muchos en vilo y en la que no falta el misterio ni la tensión", señalaba la red.

El propio Salvador Gutiérrez Solís ha agradecido a los internautas su interacción con el relato que había escrito en un hilo de Twitter: "Más de 500.000!!!!!! lecturas acumula el "hilo torrijas". Millones de gracias por dedicarle unos minutos de vuestro tiempo", señalaba.

Más de 500.000!!!!!! lecturas acumula el "hilo torrijas", millones de gracias por dedicarle unos minutos de vuestro tiempo. Sois lo mejor de lo mejor. Trato de seguir respondiendo a todos los mensajes que recibo y que son una descarga de adrenalina. Gracias, gracias!!! ❤️❤️😘😜♥️ https://t.co/f5PCVpZEjt — SalvaGutiérrezSolís (@gutisolis) 4 de abril de 2021

Salvador Gutiérrez Solís (Córdoba, 1968), novelista que siempre ha apostado por la fabulación y la ficción pura y dura, le ha tomado el pulso a los códigos y a los ingredientes más contemporáneos para divertir y divertirse escribiendo novelas de crímenes, thrilers, true crime o novela negra, que ha aplicado ahora a su relato en Twitter. Su última novela El Lenguaje de las Mareas (Almuzara 2020) es un ejemplo de una obra trepidante protagonizada por un crimen por resolver.