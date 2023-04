Lucena convoca un año más el certamen literario Mujerarte

La Concejalía de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Lucena acaba de publicar las bases del concurso literario Mujerarte, que alcanza este año su trigésimo primera edición manteniendo el objetivo principal de incentivar la participación de la mujer en la creación literaria.

Fiel a ediciones anteriores, Mujerarte se convoca con temática libre en las modalidades de relato breve y poesía, abierto a la concurrencia de todas las escritoras nacionales mayores de 16 años. En la categoría de relato, los trabajos tendrán una extensión entre 8 y 16 folios; y en poesía, entre 40 y 60 versos divididos en uno o más poemas. El plazo de admisión finaliza el 15 de junio de 2023.

Mujerarte 2023 propone en sus bases 3.000 euros en premios, repartidos en ambas categorías en 1.000 euros para los textos ganadores y 500 euros para los segundos premios. Como viene siendo habitual, los premios –otorgados por un jurado compuesto por personalidades del mundo de la literatura– se entregará en acto público organizado por el Consistorio antes de que acabe el año.

Las personas interesadas en participar en estos premios presentarán sus trabajos preferentemente a través de una instancia general en el Registro de Entrada de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Lucena (https://sede.eprinsa.es/lucena/tramites), indicando en la solicitud la modalidad de relato breve o poesía y adjuntando los trabajos en archivo pdf.

Si no se dispusiera de medios digitales, la presentación también puede realizarse presencialmente en el Registro de Entrada del Servicio de Información y Atención al Ciudadano (SIAC) del propio Ayuntamiento o a través de correo ordinario postal.

