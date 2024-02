Irene Maclino, nueva directora del Museo Arqueológico de Córdoba

Tras más de dos meses vacante, el Museo Arqueológico de Córdoba ya tiene nueva directora. Según avanza Cadena Cope Córdoba y ha confirmado este periódico, se trata de Irene Maclino Navarro, que hasta el momento ha ejercido como arqueóloga conservadora de patrimonio de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Sevilla.

Licenciada en Historia y con Máster Universitario en Arquitectura y Patrimonio Histórico, Maclino ha trabajado en otras provincias como Cádiz, y acumula labor investigadora.

Su elección se ha producido entre otras siete candidaturas, en un proceso abierto, aunque de libre elección por parte de la consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Al puesto sólo podían acceder funcionarios de carrera que, como mínimo, fueran licenciados en Geografía e Historia, tuvieran experiencia en Conservación de Museos, y fueran funcionario del grupo A1 (los del nivel superior).

La elección se ha conocido unos días después de que la anterior directora, Lola Baena, anunciara que había interpuesto una demanda contra el actual delegado provincial Cultura, Turismo y Deporte, Eduardo Lucena.

