Gustavo Santaolalla, compositor de 'The Last of us', primera confirmación del Festival de la Guitarra

El compositor argentino ganador de dos Oscar Gustavo Santaolalla ha confirmado su participación en el Festival de la Guitarra de Córdoba 2023. Se trata de la primera confirmación oficial (e internacional) del programa de este año, del que aún no se han desvelado más nombres.

Ha sido el propio Santaolalla, compositor de gran éxito y reconocimiento por la música del fenómeno televisivo The last of us, el que ha confirmado su paso por Córdoba a la hora de anunciar una pequeña gira por España, llamada Desandando el camino. Su concierto será el 8 de julio, en la jornada en la que termina el Festival de la Guitarra de Córdoba.

Se trata de un viaje por toda la vida del compositor a través de la música. En el espectáculo se podrán escuchar desde bandas sonoras de películas y series como Amores Perros, 21 Gramos, Deadwood o El Cid, entre otras, hasta el soundtrack de la obra maestra de Naughty Dog y canciones de sus álbumes en solitario. El concierto contará además con la conocida Santabanda, compuesta por Barbarita Palacios, Javier Casalla, Nicolás Rainone, Pablo Gonzalez y Andrés Beeuwsaert.

Santaolalla es uno de los músicos latinoamericanos de mayor reconocimiento mundial. En los años setenta, lideró Arco Iris, banda pionera del rock argentino a la hora de fusionar música popular latinoamericana con rock. En los noventa, comenzó a hacerse un nombre como productor y ha estado detrás de discos de fenómenos como Maldita Vecindad, Café Tacuba, Molotov, Julieta Venegas, Juanes o Jorge Drexler.

A finales de esa década, comenzó a componer las bandas sonoras del cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu. Empezó con Amores Perros, y siguió sonorizando el mundo del autor azteca en 21 Gramos y Babel, por la que ganó su primer Oscar. Su sonido de guitarra, de hecho, es inconfundible. A caballo entre lo clásico, lo fronterizo y lo psicodélico, la música de Santaolalla ha sido muy imitada en las últimas dos décadas, en las que el artista ha ganado otro Oscar (por Brokeback Mountain) y ha dado el salto a los videojuegos con la banda sonora de The Last of us.

Con esta última ha vuelto al candelero, ya que la exitosa producción de HBO basada en el videojuego lo ha mantenido como compositor de cabecera, ampliando el mundo sonoro que creó en su día. Estos años, además, Gustavo Santaolalla también destacó como uno de los productores de la serie documental Rompan todo, estrenada en Netflix y que aspiraba (con demasiadas lagunas) a radiografiar el rock latinoamericano.