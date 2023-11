Finde marcado por la apertura de la pista de patinaje de El Vial y las actuaciones de los cordobeses Pablo García López y Mario Díaz

La Navidad llega a Córdoba con la pista de patinaje de El Vial y las atracciones de Chiquilandia

Aunque aún quedan unos días para que Córdoba inaugura su alumbrado de Navidad, este fin de semana supone el pistoletazo de salida de la programación de ocio navideña con la apertura de la pista de patinaje de El Vial y el parque de atracciones situado justo al lado, denominado Chiquilandia. Ambos abrirán la tarde de este viernes y durante todo el día del sábado y del domingo. En el interior de Chiquilandia, toda la familia encontrará una pista de futbol, un laberinto, un mirador, hostelería y un belén tamaño real, además de una carpa llena de castillos hinchables y atracciones mecánicas. Será a partir del 2 de diciembre cuando en este recinto podrán verse representaciones teatrales.

El tenor Pablo García López, en el Teatro Góngora

El tenor cordobés Pablo García-López regresará este viernes a su ciudad para protagonizar La Tarara, un espectáculo que, partiendo de las Canciones populares españolas que grabaron Federico García Lorca y La Argentinita en 1932, plantea una recreación libre y multidisciplinar de este ciclo musical que tuvo un enorme éxito en la España de su tiempo.

La dramaturgia propuesta por Paco López incide en los componentes esenciales de las composiciones, en sus motivos temáticos, en la potencialidad de sus sugerencias y en las vivencias personales y artísticas de sus tres nuevos intérpretes para –a la manera de cómo hicieron tanto Lorca con sus dramatizaciones, como la Argentinita con sus coreografías– crear una estructura teatral y un entramado vocal, musical, y dancístico – (escénico, en suma) que funciona como un caleidoscopio emocional, como un cruce de experiencias donde las Canciones son el punto de partida –y regreso- necesario para hilvanar esta creación compartida, este abrazo entre vida y arte.

El cordobés Mario Díaz, en concierto

El cordobes Mario Díaz regresará este viernes a Córdoba, a la sala M100, con su gira Mano de santo en la que, además de recordar canciones de sus anteriores discos, cantará los nuevos temas de su próximo álbum.

Por su parte, la sala Hangar ofrecerá este viernes un concierto del trío Arizona Baby y otro de Planeta 80. El sábado será el turno de Autorever y la banda Version 2.0. Mientras tanto, las propuestas que trae para el finde el Ambigú de la Axerquía son las siguientes: este viernes, el rock and roll de los madrileños The Pistol Packin Mama y los cordobeses The Hot Jivers, y este sábado, la banda de folk metal Centibeerian presentará su quinto disco, Nertos, acompañada de Theigns & Thralls y de Bleeding Abyss.

Comedia musical 'El novio de España'

Ambientada en los años 50, el Gran Teatro traerá para este sábado la comedia musical El novio de España, una obra de teatro que forma parte de la trilogía musical que recoge parte de la historia de España, desde 1936 hasta 1975, en la que se encuentra embarcado Juan Carlos Rubio desde hace dos años.

Tras el éxito obtenido con el primer título, En tierra extraña, ese ficticio encuentro entre Concha Piquer, Rafael de León y Federico García Lorca, en julio de 1936, al ritmo de coplas y jazz, llega ahora El novio de España, donde los protagonistas son el conocido tenor vasco Luis Mariano y Carmen Sevilla.

Con el primer espectáculo, protagonizado por Diana Navarro, el autor comprobó que el público tenía ganas de que se recuperara un repertorio musical que está en el ADN andaluz, como son las coplas que Rafael León escribía.

Humor para adultos en Avanti

Poca vergüenza es el nuevo espectáculo de comedia de Guelmi y que podrá verse este viernes en el Teatro Avanti. Un espectáculo que narra cómo desde pequeño la vergüenza ha ido de la mano de este humorista: a veces tuvo mucha, otras veces muy poca… Guelmi contará la lucha interna entre su extrema timidez y la poca vergüenza a lo largo de su vida. Miedos e inseguridades, anécdotas reales, traumas, reflexiones profundas…

Teatro y música para abordar la inteligencia emocional con los más pequeños

Por otro lado, Avanti ofrecerá este domingo para el público familiar el espectáculo Emoticolors, de Tabarambana Teatro, que mezcla teatro, música y audiovisuales para sumergirnos en el universo de la inteligencia emocional, la diversidad y la tolerancia. Esta obra cuenta la historia de Black, un personaje que llega al País de los Colores Primarios en busca de un hogar, pero que es rechazado por su condición de diferente, viéndose obligado a probar suerte en el País de los Colores Secundarios, donde al principio tampoco es aceptado. Poco a poco, todos los colores le irán conociendo y dejarán de tenerle miedo, comprendiendo que Black es la suma de todos ellos, pues todos tienen algo en común: las emociones que viven y representan.

Cartelera de cine de Córdoba

En Cordópolis te ofrecemos un único portal en el que consultar la cartelera de todos los cines de Córdoba y comprar las entradas. Puedes acceder a ella en este enlace.

Más cine

La Filmoteca de Andalucía proyectará este fin de semana las siguientes películas: Alicia en las ciudades (este viernes a las 18:00), Karnawal (este viernes a las 20:30), Evangelion: 3.0+1.01 thrice upon a time (este sábado a las 18:00) y Cien flores (este sábado a las 21:00).

Además, en el salón de actos de la Facultad de Filosofía y Letras podrá verse este viernes el filme Boy, a partir de las 18:00.

Flamenco

El crítico flamenco Manuel Martín Martín ofrecerá este viernes en la taberna Beatillas, a las 21:30, una conferencia en la que abordará la figura de Fosforito. Tras la misma, actuarán la cantaora Emi Álvarez y el guitarrista Manuel Baena.

Por otro lado, la guitarrista Inma Morales actuará este domingo en la Posada del Potro en otra jornada el ciclo Trasteando con la guitarra.