El festival 'Moments' exhibe en Sevilla el trabajo del grafitero cordobés Jeice

El IX Moments Festival de Cervezas Alhambra, un encuentro internacional de cultura y arte popular independiente, exhibirá el trabajo del artista urbano cordobés Jeice. La muestra se titula Dualidad, y se podrá ver en la Casa Sáhara de Sevilla entre el 18 y el 20 de noviembre.

Además, el acto será doble. En primer lugar, se presentará el libro en el que Jeice comparte autoría con Carlos Peraita, y, acto seguido, quedará inaugurada la exposición, que recogerá parte del trabajo de este creador nacido en Córdoba a finales de los 80 y que, a principios del 2000, empieza su andadura en la escena del graffiti en Sevilla.

Posteriormente, Jeice empieza a experimentar con nuevos formatos entre el espectador y el arte figurativo, a mezclar la técnica tradicional del grabado al linóleo con el cartelismo pegado en el espacio público, de influencia estadounidense y europea (wheatpaste) y aprendido en la facultad de Bellas Artes. Su recorrido por el mundo en la última década deja ver un arte de carácter social debido a los contextos en los que ha vivido y los cuales ha observado en primera persona.

En cuanto al libro, cuya autoría es compartida por Jeice y Carlos Peraita, incluye contenido gráfico del artista cordobés a partir de relatos de Peraita, y supone, según detalla el festival, “una aproximación revulsiva a las realidades vividas en distintos puntos del viejo continente y oriente próximo durante la década de 2010”, como son el 15M en España, las revueltas de Park Gezi en Estambul, las consecuencias de la revolución originada por el joven Mohamed Bouazizi en Túnez o la crisis de refugiados de la guerra de Siria en Lesbos en 2016.

Así, la obra sigue el recorrido de Jeice en sus diversos viajes y distintas maneras de deconstruirse y reinventarse a través de estos, mientras Carlos nos relata lo sucedido acompañado de brochazos ensayísticos con una perspectiva sincera y provocativa.

Peraita es un arquitecto (OMA-2020, Eddea-2021, 2022) y skater ( The Room Skateshop, FamilyFirst Skateboards) nacido en Sevilla en 1993. Paralelamente, funda en 2017 de la organización Fire Island, la cual trabaja en la intersección entre ciencia, arte y religión para producir encuentros y su contenido. Dentro de la producción de Fire Island se encaja esta pieza tanto literaria como gráfica en la que une fuerzas con el artista Jeice para retratar una década de arte a través de acontecimientos sociales.

Moments Festival ha elaborado un programa de más de 150 actividades de arte urbano, fotografía, diseño, ilustración, música, cine y artes escénicas que invadirán Málaga, Madrid, Sevilla y, por primera vez, Granada, durante este otoño, concretamente desde el 25 de octubre hasta el 27 de noviembre, en más de 30 espacios referentes de la escena alternativa de estas cuatro ciudades.

