La Feria del Libro de Córdoba cierra su 47 edición con un 13% más de ventas que en 2019

La 47 edición de la Feria del Libro de Córdoba ha cerrado sus puertas este domingo, tras diez días en los que los libreros, editores y autores cordobeses se han reencontrado con el público, tras dos ediciones, 2020 y 2021, en las que no se celebró el gran evento literario en el Bulevar.

El primer balance que se ha hecho es muy positivo, según indican los libreros y confirma el presidente de Aplico, Javier Luque, que ha indicado que las ventas han sido muy importantes este año, lo que evidencia las ganas que había de reencuentro con el público.

“En general la feria ha ido muy bien, a pesar del bautizo del primer día. Por suerte, el tiempo nos ha respetado y estando en la calle se ha vendido mucho más de lo que se suele vender en librerías”, señala Luque. Concretamente, las primeras estimaciones de Aplico son de un incremento del 13% en las ventas respecto a la última edición

En este ámbito, los libros más vendidos de la presente edición han sido La luz que fuimos, del escritor cordobés Antonio Manuel en la editorial Almuzara, y Lockdust de Álvaro París en Titanium.

Especialmente activa ha estado la venta de libros infantiles. “Los libros infantiles se venden muy bien, sobre todo porque las editoriales sacan verdaderas maravillas”, señala Luque, que ha resaltado que otro de los nichos de venta más importantes son los libros relacionados con Córdoba.

La presentación que más interés ha concitado, a tenor del número de ejemplares vendidos, ha sido la de Antonio Barragán con su libro Enterado Justicia Militar de guerra en Córdoba, 1036-1945 (Utopía Libros), aunque ha habido varios llenos, entre ellos con las intervenciones de Manuel Jabois o Luis Landero.

Además, considera un acierto que la feria se haya celebrado en abril, tras unos años en los que se hacía en marzo. “Casi siempre se hace para que coincida con el día de Sant Jordi y este año ha sido un éxito a pesar de la coincidencia con los eventos del mayo festivo”, apunta el presidente de Aplico.

