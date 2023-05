La Feria de Artes Escénicas de Palma del Río suma cinco espectáculos de circo

La programación de la 40 edición de Palma Feria de Artes Escénicas de Andalucía, que se celebran del 3 al 7 de julio, acogerá este año la presentación de cinco espectáculos de circo contemporáneo, entre los que destaca el estreno de ‘Extraña sinfonía’ de la compañía Vol’e Temps, así como la puesta en escena de dos espectáculos fruto de la colaboración con el Festival Circada de Sevilla, que se hace realidad con la participación de dos coproducciones: ‘Mar’ de Rebe al Rebés, e ‘Inkógnito’ de Cía Express. Además, la programación acoge también las propuestas ‘Anónima’ de Vaivén Circo, y ‘Lullaby’ de Proyecto Kavauri, dos de las compañías más destacadas del panorama del circo contemporáneo hecho en Andalucía.

La programación de este año ofrecerá una treintena de espectáculos de Andalucía, Cataluña, Madrid, propuestas e teatro, danza, circo, títeres, espectáculos familiares, musicales o de calle, entre otros. En este ENLACE puedes ver el resto de compañías seleccionadas entre las más de 700 propuestas recibidas en la convocatoria de este año.

El estreno de ‘Extraña sinfonía’, una balada hipnótica y diferente, con aires urbanos, a cargo de Vol’e Temps que va paseando por una puesta en escena sencillamente estética y visual. En esta ocasión, la compañía plantea la unión de la música y los patines de toda la vida, reutilizados y transformados de manera orgánica para complementar el circo. Dos personajes elegantemente excéntricos presentan un extravagante concierto: El sonido envolvente del clarinete acompañado con una técnica propia creada con malabares de pelotas de ping-pong en rebotes con ollas y paelleras recicladas: una forma especial de hacer percusión. Vol’e Temps estrenará ‘Extraña sinfonía’ el miércoles 5 de julio, en la Plaza Antonio Machado, a las 21.15 horas.

El espectáculo ‘Mar’, de la compañía Rebe al Rebes, es la primera de las dos coproducciones que se exhiben este año en la programación de Feria de Palma, gracias al acuerdo de colaboración con el Festival Circada. ‘Mar’ es una pieza atrevida, un espectáculo auténtico, honesto, que se sumerge en un mar de cuerdas como quien navega por los recuerdos y que se enfrenta a emociones en calma chicha y en fuerte marejada. Circo hecho en Sevilla que tiene tanto de raíz y de tierra como de etéreo y de cielo. La compañía Rebe al Rebes nace en 2015 de la mano de Rebeca Pérez, una artista especializada en aéreos, muy conocida en el entorno del circo sevilla por su implicación con los espacios de circo y la formación circense. Bajo la dirección de Ana Donoso Mora, el espectáculo muestra en escena a Rebeca Pérez Jiménez y Javier Prieto, que mostrarán su propuesta el miércoles 5 de julio, en la Sala Reina Victoria, a las 19.30 horas.

La compañía Express, formada por la mexicana Estefanía Flores y el suizo Jannick Lüthi, protagoniza la segunda coproducción de circo, que llega a Feria de Palma con el título de ‘Inkognito’. El dúo despliega sobre el escenario un sinfín de habilidades en un continuo paso de un absurdo a otro. Música en directo, acrobacias, malabares, suspensión capilar o coreografías para contar una historia de complicidades entre dos personajes con ganas de jugar. Detectives sin demasiadas dotes de investigación o piñatas humanas cogidas por los pelos, cualquier excusa es buena para arrancar risas y para traer circo con la mayor frescura a los más diversos públicos posibles. Estefanía Flores y Jannick Lüthi comparten la visión de explorar en lo cotidiano las situaciones más absurdas y divertidas, el sentido lúdico de la escena y el interés por ofrecer un circo de amplio espectro y accesible para todos. La Cía Express se presentará el miércoles 5 de julio, en el Jardín Reina Victoria, a las 23.45 horas.

Otra compañía que se presenta por primera vez en Feria de Palma es Proyecto Kavauri, que pondrá en escena el montaje ‘Lullaby’. La compañía formada por Claudia y Angelo, integrantes de Tresperté, apuestan por este nuevo proyecto basado en técnicas de circo, báscula, portes acrobáticos, manipulación de objetos… Su más difícil todavía hoy no son los mortales y las piruetas, sino la conciliación. Y así es como el caos y la torpeza se convertirán en comedia para llegar al objetivo final: acabar el espectáculo habiendo sobrevivido. Un dúo de acróbatas y padres primerizos nos presentan un show de báscula y portes acrobáticos donde veremos saltos frenéticos y agarres de último momento. Faltan 5 minutos para que empiece la función, pero la babysitter no aparece. No hay más alternativa: el espectáculo tiene que comenzar, y el bebé les acompañará. Agarran el carrito y salen a la pista. Kavauri saltará a escena el lunes 3 de julio, en el Jardín Reina Victoria, a las 23.30 horas.

La última propuesta de circo está protagonizada por Vavién Circo, que presenta su montaje ‘Anónima’, bajo la dirección artística de Javier Parra y un elenco formado por José María Martín, Raquel Pretel y Miguel Ángel Moreno ‘Bolo’. ‘Anónima’ es un homenaje a las personas invisibles, a ésas a las que no se les ve ni para lo bueno ni para lo malo, simplemente no existen, y nadie les pregunta, alguien decide por ellas. Un espectáculo de un formato más pequeño, con tres personas en escena, pero con la misma ilusión puesta en esta aventura. ‘Anónima’ habla de la gente que no cuenta, de los que están pero no son, tomando de partida el texto de ‘Los Nadies’ de Eduardo Galeano, pero yendo en busca de nuestro lenguaje, nuestro movimiento implícito en todas nuestras creaciones. Vaivén estará el jueves 6 de julio, en el escenario del Jardín Reina Victoria, a las 23.45 horas.

Organizada por el Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Palma del Río, en la actualidad Feria de Palma se sustenta gracias a un Convenio Marco de Colaboración con participación de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y el Área de Cultura de la Diputación de Córdoba. Igualmente, otros organismos muestran su apoyo como las Diputaciones de Sevilla, Granada y Málaga, Fundación Autor, el Festival Circada, el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, el FITA del Alentejo, la PAD, ADGAE y diversas empresas locales de la ciudad de Palma del Río.