'Slasher' triunfa en el festival de serie B de Cornellá

La película Slasher, primer largometraje del director gallego Alberto Armas y rodada en Córdoba, consiguió el pasado domingo 18 de septiembre el primer premio nacional a la mejor cinta en el festival de serie B, adherido a la Catalunya Film Festivals, ‘B-Retina’. El festival, que celebró del 13 al 18 de septiembre su séptima edición en la ciudad catalana de Cornellá, es el máximo escaparate para los amantes del terror, la serie B y los cinéfilos.

En su primer largo, Armas consigue meter al espectador de lleno en la piel del asesino, como nunca antes se ha descrito en el cine. Narra la historia de Julio, un niño de 8 años, que vive con sus padres en una casa apartada en mitad del bosque. Su padre se dedica a asesinar ocultando su rostro bajo una máscara; su madre, Carmen, regenta una pequeña tienda de alimentación.

Diez años más tarde, un grupo de amigos decide pasar un fin de semana en una casa rural de pueblo, pero antes, pasan por la tienda de Carmen justo el día del 18 cumpleaños de Julio. Con lo que no contaba este grupo de amigos era con cruzarse con el destino. ¿Seguirá Julio los familiares pasos asesinos de su padre o abrazará el amor con una de las chicas del grupo?

El largometraje, que continúa su andadura por diferentes festivales, ha conseguido, además, diez selecciones oficiales en países como Perú (Festival Insólito), China (Festival Pumking), Colombia (Festival Fecili), México (Festivales de Espanto y Oculto) y Ecuador (Festival de Cine Friki). Fue rodada en agosto de 2021 íntegramente en la provincia de Córdoba pasando por Montoro, Azuel, Cardeña y Priego de Córdoba.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!