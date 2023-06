La editorial Cántico premia un ensayo sobre la realidad gay en el mundo cofrade

El primer premio de Teorías Queer y Crip 'Sonia Rescalvo Zafra', impulsado por la editorial Cántico, ha otorgado este galardón a un ensayo que aborda la vivencia de las identidades disidentes en el ámbito de la Semana Santa sevillana, firmado por Jesús Pascual bajo el título Romance de las otras.

El jurado, compuesto por el escritor y activista queer Rodrigo García Marina, el escritor y artista plástico Manuel Mata, la poeta Victoria García, el rapero y vocalista de la banda electro-queer “Las bajas pasiones” Dani Vera (Trusty) y el editor Raúl Alonso, ha destacado “el rigor de su revisionismo histórico partiendo de los testimonios de personas que reivindicaron su identidad LGBTQ en la época de Franco y sus modos de supervivencia”.

Este estudio hace un recorrido por el folclore de aquella época, la copla tal como se interpretaba en el ámbito de los transformistas y cómo aquellas formas de inmersión sociocultural de las personas gais en una sociedad tradicional han pervivido en entornos conservadores como el ámbito cofrade sevillano de una manera natural y orgánica en la actualidad.

Este joven director de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) continuó este trabajo con el documental ¡Dolores, guapa!, que se estrenó en 2021 y está disponible en la plataforma virtual Filmin. En los premios Feroz de 2022 recibió la nominación a Feroz Arrebato de no ficción.

Además, por la alta calidad de otros trabajos presentados, el jurado decidió declarar finalistas las obras El ojo torcido de Marta Pascua Canelo y Territorios queer. Localizar las sexodisidencias del activista e intelectual mexicano Samy Reyes. Los tres libros aparecerán en la colección Culpables de Editorial Cántico.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!