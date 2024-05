El Coro Joven del Conservatorio llena el Teatro Góngora con ecologismo y solidaridad

El Coro Joven del Conservatorio Profesional de Música de Córdoba Músico Ziryab llenó este viernes el Teatro Góngora con concierto pleno de emoción en el que abanderó el ecologismo y la solidaridad a través de sus canciones y de la mano de la Fundación Vicente Ferrer. El evento contó con la presencia de la concejala de Servicios Sociales y Mayores del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, y de la directora general de la Fundación Vicente Ferrer, Luz María Sanz.

La jornada se convirtió además en un gran homenaje por parte de alumnos, profesores y público al director musical de esta cita, Javier Sáenz-López, en su último concierto después de tres décadas dedicado a la música y al desarrollo artístico y humano de los jóvenes valores del Conservatorio.

El Coro Joven estuvo acompañado por un quinteto de profesores del centro formado por Modesto Berná (violín), Esperanza Ortiz (viola), Javier Santos (piano), Rafael Moreno (contrabajo) y Carlos Lara (batería), que también se sumaron a este agradecimiento a Javier Sáenz-López.

El concierto giró sobre el eje del ecologismo: sonaron canciones como ‘Colors of the Wind’ (Pocahontas), ‘Circle of Life’ (El Rey León) o ‘Feeling Good’, que nos hablan sobre la importancia de cuidar la diversidad biológica, respetar la naturaleza y vivir en armonía con todos los seres de nuestro planeta. Otras piezas seleccionadas fueron ‘Earth Song’ (Michael Jackson), ‘All de Good Girls go to Hell’ (Billie Eilish) y ‘The Seed’ (Aurora), que denuncian la responsabilidad del ser humano ante el cambio climático. Todo, bajo la singularidad de las armonías vocales y la energía de la juventud.

Javier Sáenz-López, director musical del concierto, relató el sentido de cada uno de los temas. Antes, había subrayado que la emergencia climática necesita de conciencia global, “algo que sólo sucederá mediante la solidaridad y una educación en valores”.

La recaudación del evento, tanto a través de la venta de entradas como mediante la venta de la camiseta oficial del concierto, estará dirigida a impulsar el trabajo de la Fundación Vicente Ferrer en la India, en una de las zonas más desérticas del planeta.

La directora general de la ONGD, Luz María Sanz, expresó su agradecimiento al Conservatorio, a su alumnado y profesorado, al IMAE, al Ayuntamiento de Córdoba y “a todas y cada una de las personas implicadas en la celebración de este concierto” por su “profundo significado”: “Nuestro trabajo comenzó hace más de 50 años en una zona desértica y casi inhabitable del sur de India, cuando Vicente Ferrer tuvo la certeza de que podía ayudar a muchas personas, campesinos, a superar esa situación de pobreza extrema. Primer lo hicieron encontrando agua, regando sus campos y consiguiendo alimentos; después llegó el acceso a la educación, a la sanidad, a la igualdad de derechos, al respeto a las personas con discapacidad…”, explicó.

La Fundación Vicente Ferrer sigue desarrollando hoy proyectos para frenar la desertización en una de las zonas más desérticas de la India. La organización trabaja para convertir terrenos áridos en zonas cultivables que permitan el sustento de la población campesina. También promueve proyectos de reforestación, horticultura, construcción de estructuras hídricas como presas y embalses, y el uso de energías renovables.