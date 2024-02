Primer finde de Carnaval en la calle con intensa programación en los teatros y el 'show' de Martita de Graná

El Carnaval de Córdoba vivirá el finde sus primeros días grandes en la calle. La programación comenzará este sábado a las 19:30 con el pregón de Carnaval a cargo de la periodista y directora de PTV Córdoba, Mari Ángeles Mellado y continuará a partir de las 21:30 cuando agrupaciones que han participado en el Concurso canten en la zona del Centro por las calles Cruz Conde y Gondomar.

Al día siguiente, una treintena de grupos participará en el pasacalles del Puente Romano a partir de las 11:00 y a las 12:00, los más pequeños podrán disfrutar de una fiesta infantil en la plaza de La Corredera.

El Gran Teatro de Córdoba acogerá este viernes a las 20:00 una adaptación teatral de la novela de Miguel Delibes, Las guerras de nuestros antepasados, publicada en 1975. Desde el nombre del protagonista, Pacífico, hasta el final terrible de la obra, el autor vallisoletano defendió a lo largo de sus páginas la paz frente a la guerra y la no violencia como camino de vida. Respetando el esquema original de la novela de las siete entrevistas mantenidas por Pacífico con el psiquiatra de la prisión, esta adaptación teatral destaca el carácter complejo de Pacífico Pérez, su sumisión a los poderosos, su resignación casi franciscana ante un destino grabado en su memoria desde la cuna con las historias de las guerras que le contaban el bisabuelo, el abuelo y el padre.

La humorista Martita de Graná, alter ego de Marta Martínez, traerá este sábado al Palacio de Congresos su espectáculo ¡Martita sea!, un show con el que mostrará de qué manera le ha cambiado la vida en los últimos años, pasando de lo profesional a lo personal, y reivindicando temas como la soltería, la edad y la importancia de la salud mental.

La compañía malagueña El Espejo Negro será la encargada de inaugurar este sábado el programa Andaluces de ahora con el que el Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) busca difundir propuestas artísticas con sello andaluz. La obra será un teatro de marionetas de la conocida película El verdugo, de Luis García Berlanga.

Llevar la película al escenario para ser interpretada por primera vez con marionetas ha sido un enorme reto para su director, Ángel Calvente. El alma mater de Espejo Negro destaca que “el gran poder de las marionetas es que no hay que caracterizarlas para llegar a los distintos personajes, sino que son el personaje en sí mismas”. Por ello, añade, la adaptación “contará con una potente base actoral, dotando a los personajes de nuevos registros caricaturescos, pero eso sí, sin perder el carácter que el autor original dio a los mismos”.

El Teatro Avanti continúa este sábado con la XVII Muestra de teatro aficionado de Córdoba con la obra Effetá, un combate crucial entre el bien y el pecado. Además, este domingo celebrará una gala solidaria contra el cáncer infantil de la mano de Los Médicos de la Risa del Hospital Reina Sofía de Córdoba y Avanti, que serán los encargados de usar la magia y el circo para concienciar y dar visibilidad al trabajo de investigación en oncología pediátrica que realiza el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic).

Dentro del programa Cultura en red, la Sala Orive acogerá este domingo, a partir de las 18:00, monólogos de divulgación científica en los que se abordarán los grandes descubrimientos realizados por científicas.

Otra cita de este fin de semana es la vigésima sexta edición del Ciclo de Música Antigua, cuyas actuaciones se celebrarán en la Sala Orive a partir de las 20:00. Este viernes habrá música poética, inglesa, alemana e italiana del siglo XVII; y este sábado se abordará el Pergamino Vindel, que contiene las siete cantigas de amigo de Martín Códax, juglar del siglo XIII.

El Palacio de Viana inaugura este viernes a las 12:00 la muestra titulada Viana Pinta en la que los artistas Eric Kolenbrander, Maika, López Herrera y Garlo reúnen obras pintadas durante la experiencia creativa en el año 2023. En dicha propuesta, diferentes artistas han accedido a los patios de Viana, siendo estos su fuente de inspiración.

La artista gaditana Marina García actuará este sábado en el Teatro El Brillante con su gira con motivo del décimo aniversario de su llegada a la música.

Por otro lado, los de las propuestas más interesantes nacidas en la provincia en los últimos años regresan este viernes al Ambigú de la Axerquía para presentar sus nuevas canciones. Por una parte, Marchica, banda formada en Pozoblanco en 2021 por el californiano Pete Marchica, Miguelo Gómez y Antonio Jesús Moreno. Tras autoeditar su debut Ped Xing, en 2022, suman a la formación a Jaime Romero y presentan sus canciones en directo.

Además, estará Volpina, grandes conocidos de la escena cordobesa y andaluza desde tiempos de Los Esclavos. El cuarteto formado por Migue Pérez, David Paz, Ismael Delgado y Mario Cano vuelve al Ambigú para presentar su próximo EP que editará en este 2024 y que supone la continuación de Lecciones de vuelo.

Por otro lado, el compositor madrileño Quique González actuará este viernes en la Sala Impala para celebrar sus 25 años en la música. En este mismo recinto, pero este sábado, hará lo propio la banda de indie rock Ginebras.

La peña flamenca Fosforito ofrecerá este viernes a partir de las 21:30 un recital flamenco del cantaor Segundo Falcón y del guitarrista Paco Jarana.

El Centro de Educación Vial de Córdoba ha programado para este domingo a las 11:00 una ruta en bici para descubrir los fósiles escondidos en diferentes rincones de la ciudad.

La Filmoteca de Andalucía proyectará este finde las siguientes películas: M. El vampiro de Düsseldorf (este viernes a las 18:00), El pequeño Nicolás (este sábado a las 18:00) y Cantando bajo la lluvia (este sábado a las 20:00). Además, este viernes a partir de las 19:00 habrá una conversación entre Ignacio Martínez de Pisón y Chloe Aridjis en el marco del III Festival Literario de América y Europa Escribidores en Andalucía.

